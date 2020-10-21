國泰裁員｜寒冬未見曙光　航空公司不敵疫情　全球近半職位流失

香港國泰航空宣布大規模裁員，同時取消國泰港龍品牌。自爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來，全球航空業陷停擺。持續大半年的疫情仍然未受控，寒冬未見曙光，不少航空公司需要政府「泵水」救濟，但也有公司敵不過難關，紛紛倒閉。即使勉強續命，亦避不過裁員。

疫情導致全球國家實施封關措施，客運量大跌，導致本來債務纏身的航空公司雪上加霜，加速步向滅亡。南非航空公司（South African Airways）因為捲進貪污指控和管理不善，去年申請清盤和破產保護。但疫情導致公司未能籌集所需的逾591億美元化解危機，最終被迫停止運作。

2020年3月，曾經是歐洲最大型獨立區域航空公司的弗萊比航空公司（Flybe）宣告破産。弗萊比航空同樣本來已經身陷困境，由維珍航空主導的財團出資收購，不過最終仍然因為疫情對需求帶來的嚴重影響而宣告死亡。可幸的是，公司將品牌和剩餘資產出售給另一間公司，有望明年「復活」。

維珍澳洲（Virgin Australia）申請破產保護的消息也轟動業界。公司曾要求澳洲政府撥出14億澳元的緊急貸款，但遭拒絕。公司隨後進入自願接管程序，最終出售給美國私募公司貝恩投資公司（Bain Capital），重組架構，包括取消虎航澳洲（Tigerair Australia）品牌。

航空公司破產或倒閉，最直接的影響當然是員工飯碗不保。不過即使繼續得以營運的公司，也因為運量大減面對沉重壓力。國際航空運輸協會（International Air Transport Association）9月底調低預測，估計全年運量較前一年減少66%。

德國漢莎航空公司（Lufthansa）獲聯邦政府撥款90億歐元，不過仍然計劃裁減2.2萬個全職職位。英國航空公司（British Airways）母公司國際航空集團（IAG）將裁走1.2萬名員工，佔整體逾四分一。連同瑞安航空公司（Ryanair）、法航—荷航集團（Air France-KLM）和北歐航空公司（Scandinavian Airlines），最多有近5萬個職位被裁。

航空運輸行動組織（Air Transport Action Group）9月底公布報告，指全球航空公司的職位有機會減少130萬個，連同機場和民航職位，合共可能減少480萬個。如果將航空旅遊等其他相關職位計算在內，原本的8,800萬個職位將有4,600萬個職位流失。