巴基斯坦國際航空機師涉請槍考牌　工會否認指控

巴基斯坦政府日前指國謍巴基斯坦國際航空公司（PIA）有超過200名機師「請槍」取得資格，機師工會在6月27日否認指控。

巴基斯坦航空機長工會主席薩勒曼（Chaudhry Salman）27日在卡拉奇（Karachi）舉行記者會，指當局的指控沒有根據，並稱有141名機長被PIA暫停職務，但他們表明會在任何場合為假執照事件捍衛名譽。

薩勒曼亦提到，在262名涉事機師中，有36名已經在多年前退休或離世，又指在上月駕駛失事航班的正副機師的執照有效性是無容置疑。他認為當局調查假執照一事在兩年前開始，直至上月發生空難時仍未完成，因此批評公司作出無理指控，並要求司法部門成立獨立調查委員會審視指控。

巴基斯坦航空機長工會主席薩勒曼（中）6月27日召開記者會，反駁政府形容機師執業試「請槍」的指控。（AP）

巴基斯坦國際航空公司一架A320空中巴士在5月22日於卡拉奇真納國際機場（Jinnah International Airport）降落時墜落附近民居，機上只有兩人生還。航空部長薩瓦爾・汗（Ghulam Sarwar Khan）24日向國會提交上月空難的調查報告時稱，全國860名機師中，有262名持有虛假執照，在執業試中由其他人代筆，而在這批人之中，有141人是PIA機師。報告沒提到涉事機師是否牽涉其中，只稱他們身體狀況沒有問題，並形容他們經驗豐富。