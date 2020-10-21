美國大選2020｜美媒：拜登女婿曾助華企進軍美國並讚中國抗疫表現

美國大選2020尚有約2周便舉行，愈來愈多有關民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）家族生意內幕爆出，今次事件的主角並非拜登次子亨特（Hunter Biden）而是拜登的女婿克賴因（Howard Krein）。克賴因的生意以及他為拜登提供建議的角色，或會導致拜登將來陷入利益衝突的指控。

拜登競選團隊發言人格溫（Mike Gwin）20日向《華盛頓觀察家報》發電郵稱，美國政治新聞網站Politico的相關報道充滿「毫無根據的指控和影射」。

Politico在10月13日稱克賴因就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）政策向岳父提供意見，同時他有份領導投資公司StartUp Health。它對抗擊病毒、控制及醫療疫症的新創企業進行投資。

StartUp Health由克賴因的兄弟史蒂文（Steven Krein）創立，克賴因擔任公司首席醫療總監。

現年53歲的克賴因2011年加入StartUp Health，之後它投資逾300間醫療保健公司。他同年在與拜登的女兒阿什利（Ashley Biden）約會，2019年結婚。StartUp Health網站曾在形容其投資目標時提及Moonshoot一字，與拜登擔任副總統時主導的Cancer Moonshot抗癌計劃呼應。克賴因之後便曾被稱為「白宮顧問」，他並因其與奧巴馬政府的緊密關係獲益。

Politico聯絡到拜登競選活動的職員，確認克賴因在競選團隊沒有正式角色，但他有就疫情向拜登發表簡報。

新冠肺炎爆發後的2020年3月，StartUp Health徵集企業家因應疫情推出的產品推銷提案。4月克賴因便開始參加拜登的每日電話會議、就醫療政策向拜登提出建議。StartUp Health同時向10個新創公司投資合計100萬美元。

倘若拜登當選，那些獲得StartUp Health投資的公司，將來或可在數以十億美元計的抗疫預算中獲得撥款。這或會導致拜登陣營陷入利益衝突的指控。屆時克賴或因會被指「走後門」以及可能影響決策者在應對疫情的決定。

Politico的文章亦引述保守派記者施魏澤（Peter Schweizer）在名為Profiles in Corruption一書中指出，拜登的親戚利用這位前副總統獲得專業及財務上的利益。施魏澤是極右新聞網站Breitbart的高級記者。

除了涉及利益衝突，StartUp Health亦被指積極協助中國企業打入美國市場，並曾稱讚中國應對疫情的表現。公司3月在一個帖文指出，「中國對遏制COVID-19採取有系統而緊急的應對措施，已成為其他國家的範本，這些國家正在努力加大類似的即時而系統化的努力，以阻止這種新型傳染病的蔓延。」

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StartUp Health在2018年協助兩間大型中國企業進軍美國，其中一間是美聯醫邦（Medebound）。它的業務是將中國的病人與美國的醫生聯繫起來。2018年11月美聯醫邦與中國平安保險公司合作「建設放射科、腫瘤科、心腦血管疾病等共72個醫學領域的美中頂級醫療資源對接通道」。