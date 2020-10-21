【Google壟斷】為何Google會被告？　美國20年來最大科企訴訟案

美國司法部10月20日正式向Google提出反壟斷起訴。司法部指控Google藉着其龐大市場佔有率，控制市場並扼殺其他競爭者。有關訴訟將成為自1998年微軟（Microsoft）反壟斷訴訟案以來，最大宗的科技企業訴訟。

圖為10月20日，Google位於紐約曼克頓的大樓。美國司法部在10月20日正式起訴Google，對其提出反壟斷訴訟。（Reuters）

司法部在記者會上，就起訴Google提出三大理由。第一，Google透過其與其他公司的合作協議，維持Google在市場上的壟斷地位。協議包括要求自己的瀏覽器置於手機上，排斥競爭對手。

第二，Google透過其市佔率及行為，迫使企業必須向Google支付「路費」，才能讓廣告到達目標客戶。第三，用戶在大多數情況下，只能被迫接受Google受爭議的私隱保護做法。

Google搜尋器市佔高達九成

Google是今天全球最大的科技企業之一，業務範圍主要涵蓋互聯網，包括瀏覽器、搜尋器及廣告，但其市場佔有率非常大。Google瀏覽器Chrome在電腦及手機用戶上市佔率接近70%，而搜尋器的市佔率更高達92%，其廣告業務亦單獨地佔有全球數碼廣告的28%。

這意味着Google可透過其龐大市佔率，控制用戶搜尋和瀏覽資訊。司法部指責Google迫使企業向Google支付「路費」，就是因為企業及廣告商無法選擇，需透過Google購買廣告方案，才能向網絡使用者賣廣告。

Google同時恃其Android系統在市場上的優勢，結合預載的Google Play商店，迫使手機Apps開發商必須透過Google Play上架爭取客戶。Google亦透過與手機製造商的協議，確保自己的軟件能預載在Android的系統內，阻礙同行對手發展。

一個Android手機上多個Google旗下Apps的示意圖。Google被指要求手機生產商，綑綁其軟件在手機上。（Reuters）

一條龍從上而下壟斷市場

Google提供的一條龍服務，讓其更容易從上而下地壟斷市場。以搜尋引擎為例，搜尋引擎精準度需要用戶參與使用，在提供關鍵字及點擊網頁時加以充實。Google綑綁系統及瀏覽器，進一步誘導用戶使用Google搜尋網頁，讓其他搜尋引擎無法發展。而當更多人使用Google作為搜尋引擎，就讓企業和廣告商傾向在Google上賣廣告，讓Google保持領導地位及收入。

同時間，Google亦可以透過其內部演算，排斥其他競爭者。如在用戶在找尋酒店時，可以把自己Google Map上的搜索結果放得更前，而不是把其他專門網站如Expedia、Hotels.com等的放在首位。

在司法部的起訴文件中：「Google在20年前只是一間在矽谷堀起的新星，憑着其新穎的搜尋方式，迎接新興發展的網絡世界。但這個Google已不復存在，今天Google已成為互聯網資訊的壟斷守門人。」

司法部發言人表示，Google的行為扼殺其他競爭者，若政府不處理今天的狀況，美國可能再不會有第二個好像Google般出色的創造者出現。