美國司法部控告Google壟斷　涉利用市場力量排除競爭對手

美國司法部與11個州份10月20日向美國科技公司Google提出反壟斷訴訟，指控該企業違法地使用市場力量來排除競爭對手為由。

訴訟針對Google搜尋引擎

路透社20日報道稱，司法部會指控Google在互聯網搜尋及廣告生意中以違法的方式對待競爭對手，企圖令對手處於劣勢，令Google的搜尋引擎成為主導、再用該種市場力量去銷售更多廣告。

11個州份與司法部共同向Google提出訴訟，這些州份的檢察長都是共和黨籍，包括德州、阿肯色州、佛羅里達州、喬治亞州、印第安納州、肯塔基州、路易斯安那州、密歇根州、密蘇里州、蒙大拿州與南卡羅來納州。Google目前未立刻就事件發表評論。

報道稱，這宗訴訟案將是美國政府20多年前對微軟（Microsoft）提告的劃時代案件以來，針對保護市場競爭採取的最重大行動。

路透社：或被視作政治姿態

報道又提到，美國總統大選即將在11月3日舉行，司法部在選前向Google提出訴訟，或會被視作政治姿態，此因美國總統特朗普（Donald Trump）過去曾承諾選民，他會追究那些被指打壓保守派聲音的企業。

司法部及美國聯邦貿易委員會（FTC）在逾一年前已開始對科技公司亞馬遜（Amazon）、蘋果公司、Facebook及Google展開反壟斷調查。