【英國脫歐】默克爾盟友：英歐達成貿易協議機率不到一半

路透社10月20日報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）的一名盟友認為，歐盟和英國達成貿易協議的機率不足50%，他又強調倫敦政府必須先行讓步，才能使談判取得進展。

報道稱，這名盟友為賽夫（Detlef Seif），他是德國聯邦議院內默克爾所領導政黨基民盟（CDU）的脫歐事務報告員，他表示，如果英國在有關公平競爭與爭議解決的議題上讓步，歐盟則可能會對漁業問題讓步。此三個議題都是目前談判的阻礙。

但賽夫表示，他認為達成協議的機率不到50%，他稱「英國必須在公平競爭環境的問題上採取行動，即平等競爭條件、國家支持的原則，以及爭端解決機制採取行動。」

英國自1月脫離歐盟後進入過渡期，英歐兩方還需達成貿易協議，圖為2020年1月31日在英國倫敦街頭，有脫歐支持者慶祝脫歐（Getty）

賽夫又表示「對我來說，目前球還在英國那邊。」他稱，如果「球」是合理地踢回來，那麼肯定可以重新作出調整，但他稱「不幸的是，我們還沒有到那一步。」

英國自1月脫離歐盟後進入過渡期，英歐兩方還需在過渡期結束前達成貿易協議，但談判陷入僵局，默克爾上周表示，達成協議對雙方來說都是最好選擇，但強調「不會不惜任何代價」。