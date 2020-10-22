蓬佩奧：美國將六間中國傳媒列為外國使團

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月21日宣布，華府將六間中國傳媒在美國業務指定為外國使團，稱此舉令美國民眾分辨到中共的宣傳工具。

美國國務院的聲明指，新列入外國使團的名單分別為：《一財全球》、《解放日報》、《新民晚報》、《北京周報》、中國《經濟日報》及《中國社會科學報》。

蓬佩奧指，這些機構都是由中國政府擁有或控制，而今次將它們列入名單並不會限制對方在美國出版的資訊。他表示此舉是確保美國民眾可以分辨到由自由傳媒撰寫的新聞與中共政治宣傳的不同之處，形容兩者完全相異。

另外蓬佩奧亦提到，美國會在23日與歐盟就中國問題展開對話。

美國國務院曾在2月將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》發行商以及《人民日報》總代理美國海天發展列為「外國使團」。北京隨即驅逐了《華爾街日報》的3名記者，並在3月再驅逐包括《華爾街日報》、《紐約時報》及《華盛頓郵報》的美籍記者，僅留下其他國籍的記者。

蓬佩奧亦在3月2日宣布，華府對五間中國政府控制的國營傳媒的中方在美人員人數設定上限，從160人削減到100人，並要求這些中國官媒在3月13日前實施新的人數限制規定。