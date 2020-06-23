央視等中國媒體被美國列為「外國使團」　實際有何影響？

央視、中國新聞社、《人民日報》和《環球時報》四間中國媒體被指是中國政府的喉舌，6月22日被美國列為「外國使團」，是繼新華社等媒體後再有中國媒體被列為「外國使團」。外界估計，事件將進一步影響中美關係。

按照國務院規定，列為「外國使團」的公司必須披露僱員名單、僱傭和解僱決定，並向國務院登記他們在美國租賃或擁有的房產。另外，在租賃或購買新的美國房產之前，他們還須事先獲得批准。

華府目前未有要求有關媒體的僱員離開美國，也未有限制活動。不過新華社等媒體被列為「外國使團」後一個月，美國限制媒體在美工作的僱員人數。

「外國使團」的規定與美國對外國使館的規定相同，但不代表新聞媒體有任何外交地位。

圖為2020年2月17日，位於中國北京的央視總部外有戴口罩的人走過。（Getty Images）

美國將新華社等官媒列為「外國使團」時，德國之聲曾引述匿名美國國務院官員說：「這個名稱不會限制中國媒體在美國的新聞工作。」新措施不帶有任何新聞報道方面的限制，不會干涉媒體的報道範圍，記者仍然可以參加國務院新聞簡報會等美國政府機構的活動。

美國過往也曾將媒體列為「外國使團」。1987年，蘇聯媒體組織遭列為「外國使團」。2010年，越南通訊社（Vietnam News Agency）也獲得同樣「待遇」。新華社等中國媒體被列「外國使團」後，北京要求《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的記者交還記者證。