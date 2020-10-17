美國大選2020｜拜登兒子醜聞真假難分　《紐郵》報道為何有可疑

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）醜聞成為大選最新焦點。除了引來共和黨指摘社交媒體封鎖消息外，部份人對《紐約郵報》報道的真偽有保留。其中一個原因是消息來源是來自跟總統特朗普（Donald Trump）關係密切的人。而且美國其他大型媒體包括立場傾向保守的霍士新聞（Fox News）也未能完全確認報道的內容。

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要判斷消息的真偽，通常就要先追尋來源。根據《紐郵》的說法，報道披露的電郵來自一名不明男子。他將一部貼有博拜登基金會貼紙的手提電腦帶到維修店，但之後沒有取回。店主於電腦發現亨特的電郵，並通知聯邦政府。電腦被取走前，店主將硬碟備份。

前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）向《紐郵》透露事件，特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）最終取得硬碟副本，轉交《紐郵》。

圖為2020年7月1日，美國總統特朗普的私人律師兼紐約市前市長朱利亞尼於華盛頓會見記者。（Getty Images）

朱利亞尼涉事 相當有可疑

眾所周知，班農和朱利亞尼是特朗普的親信。其中朱利亞尼和烏克蘭國會議員傑爾卡奇（Andrii Derkach）關係密切，後者被指有份協助俄羅斯干預美國大選，9月被美國財政部制裁。至於班農則於8月因為涉邊境圍牆籌款詐騙案遭起訴。

拜登競選團隊發表聲明，指《紐約郵報》從未向競選團隊查詢過消息的關鍵要素，也沒有提到朱利亞尼聲稱擁有相關材料。智庫威爾遜中心研究員Nina Jankowicz表示，「我們應該視（醜聞）為特朗普競選陣營的產物」。加上亨特曾任董事的布里斯馬控股公司（Burisma）曾被俄羅斯黑客攻擊，使人懷疑四年前干預大選的事情正在重演。

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圖為2013年12月4日，美國副總統拜登訪問中國，兒子亨特和孫女隨行。（Getty Images）

真偽無從判斷 專家籲謹慎看待

報道刊出後，部份研究假新聞的學者隨即指出報道有可疑。除了因為朱利亞尼的參與以外，很多問題亦未能解答到，例如手提電腦是否真的屬於亨特——電腦貼有博拜登基金會貼紙，而且據報有亨特的和露骨影片，但也不直接代表電腦的電郵是真實的。

約翰斯霍普金斯大學國際問題高級研究學院假新聞專家里德（Thomas Rid）表示，對他而言，目前未能確定電郵是被黑客入侵取得，抑或是被偽造，但有可能是「其中之一或兩樣都是」，「這種行動的常見特徵就是將一般、準確的內容和偽造的內容混在一起」。

另外一個疑點在於報道刊出電郵PDF檔案的元資料（metadata）。據《紐郵》所指，不明男子於2019年4月將電腦送到維修店，但刊出的檔案是於同年9月和10月創建。此外，報道其中一則電郵以圖片格式刊出，元資料顯示是2020年10月13日創建。刊出電郵格式不一也惹來疑惑。

維修店的店主艾薩克（Mac Isaac）接受野獸日報網站的訪問，談到事情的過程卻前言不對後語。野獸日報網站指，艾薩克於訪問期間曾說是他看過電腦的檔案，然而聯絡執法部門，後來改口說是聯邦調查局（FBI）聯絡他。

種種因素導致報道的真偽存疑，但是否代表就能夠一口咬定是假新聞呢？正如里德指出，左右兩邊都有人很快就下判斷，但這是錯誤的做法，反而應該小心謹慎，不宜妄下判斷。