美國大選2020｜特朗普公開未經剪接訪問片段　形容內容充滿偏見

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美國總統特朗普（Donald Trump）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問，節目原本在周日播放，不過白宮在10月22日則搶先公開未經剪接的片段。

特朗普於Twitter留言，呼籲大家到其Facebook專頁觀看「代表《60分鐘時事雜誌》和CBS的偏見、仇恨和無禮」的片段。在該段長約38分鐘的訪問中，特朗普接受CBS資深記者斯塔爾（Lesley Stahl）的專訪，他不時被問到尖銳問題，而且在談及具爭議問題如醫療保健及政府應對新型冠狀病毒（COVID-19）時，亦多次被斯塔爾否定。

有關訪問在20日於白宮進行，他表示美國在抗疫問題上開始好轉，並認為戴口罩有助阻止病毒散播。另外他亦希望最高可以廢除奧巴馬醫保（Obamacare），並由較廉宜的計劃取代，令更多長期病患者受惠。

而在片段中，特朗普多次要求斯塔爾及CBS向民主黨的總統候選人拜登（Joe Biden）提出尖酸刻薄的問題。

CBS批評特朗普史無前例地無視保密協議，但強調不會延期播放，稱會公開提供完整和公平的報道。

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