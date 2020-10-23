美國大選2020尾場辯論｜特朗普突變紳士？總統與拜登表現各有擁躉

2020年美國大選的最後一場總統辯論在香港時間10月23日早上舉行，總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）繼續鬥法，拜登面對的挑戰，將是如何回應有關其兒子亨特（Hunter Biden）的醜聞。至於對特朗普來說，疫情問題仍然是他的最大弱點。本文跟進這場辯論的最新消息。

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10:40：辯論會已結束，縱觀整個辯論會有以下特色：包括特朗普在發表講話是與他一貫強勢、大聲的方式不同，今次他顯然相對「紳士」，沒有將聲線扯高八度去蓋過對手發言的情況，取而代之的是，聲調相對平緩、語速變慢，所以即使他有時會數度重覆自己的主張，亦與拜登出現「疊聲」的情況，亦沒有導致聽眾或觀眾完全無法聽到內容的嚴重問題。

特朗普在是次辯論會中仍有搶白對手的情況，但因同樣是因為其音量、聲調變低，語速變慢，咄咄逼人的感覺有所減少，亦讓主持人有空間去「叫停」。

將特朗普與拜登進行比較的話，拜登在辯論策略上，與第一次辯論分別不大。他的態度較上次更沉穩、嘲諷對手的言語及輕笑減少，並在特朗普的弱點重覆「敲打」。不過他的表現予人印象並不深刻，只是勝在平穩，惟他偶有亦有「金句」，令特朗普一時接不上話。從Twitter上的網民評價看來，說特朗普及拜登勝出這場辯論者各有擁躉。

辯論會中不得不提的是，全國廣播公司（NBC）記者韋爾克（Kristen Welker）拿穩主持棒的表現。韋爾克聲線響亮有壓場感，她不用高聲發言已能引起兩位候選人的注意，令他們、尤其是特朗普在「疊聲」的情況中「走出來」。

她在管理整個辯論會的流程及節奏上處理合理，例如會適時提示他們「總統先生／（前）副總統拜登，你尚有三十秒，然後我們進入令一個話題。」辯論途中雖出現數次候選人再就之前的議題發表意見，或是有意無意繞到之前的議題上，她總會醒目地提醒候選人，要返回正題。

另一個不少觀眾都留意到的地方是，主持人韋爾克的表現。她獲得兩候選人尤其是特朗普的尊重。在她將發言權交予特朗普時，特朗普表示謝意。他在辯論會進行期間亦曾向她說「我真的尊敬你迄今為止處理這個（辯論會）的表現。」他之前曾批評有民主黨背景的韋爾克，而她效力的哥倫比亞廣播公司一向偏向反對特朗普，因此手執主持棒的她有否偏幫拜登亦受到注視，不過從特朗普這番話看來，韋爾克的主持表現已是合格有餘。

美國大選2020辯論：來自全國廣播公司的主持人韋爾克表現合格有餘，連參加者之一，美國總統特朗普都對她表示尊敬。圖為美國時間10月22日，韋爾克在辯論會上發言。（AP）

1037：拜登說，他會成為所有美國人的總統：「我會給你希望。我們會選擇向前走……我們在投票選擇的，是這個國家的品質、性格。

1035：特朗普稱他會對他們說：我們已在成功的路上……我減少稅，他在加稅。如他（拜登）當選了，你會面對經濟蕭條。

1034：辯論會最後一個議題：領導力。主持人稱假設今日是宣誓就職日，他們會跟沒向他投票的人說什麼？

1032：拜登說，華爾街的公司稱，他的氣候計劃會創造逾8萬職位。特朗普說拜登的計劃會導致美國的家庭損失6500美元。

1030：拜登說美國在處理氣候變化方面有道德上的責任。我們沒有太多時間——再讓這個男人（特朗普）做多總統四年……會令我們真的發生問題。

1027：他說中國、俄羅斯及印度的空氣都是骯髒的。他說美國在環境的工作上做得非常好，而美國沒有摧毀國內的產業。

1024：特朗普說不會為了氣候而在犧牲數以千萬計的工作。他再度在發言中指摘中國、俄羅斯及印度等。

1023：辯論會已在進入尾聲，主持人提出討論的議題來到氣候問題。

1020：拜登說及監獄改革：我們應從根本上改革這個系統。特朗普又再說：為何你之前沒有這麼做？特朗普說：我現在在看着你，你是一個政客——我競選總統是因為你。

1018：特朗普稱拜登身為副總統的八年內都沒有阻止社群內的暴力罪行。特朗普說沒有人做過我對黑人社群的事。

1017：拜登說：事實上是，美國存在制度性種族歧視。

1016：辯論會的議題來到種族議題。

1013：拜登說：「（將移民家分離）令我們（美國）成為笑柄，與我們作為一個國家的所有概念相悖。」他說：「這是犯罪的。」特朗普說那些移民已獲得很好的照顧。

1008：兩人在移民問題上的討論可說是火花四射，拜登說特朗普導致移民兒童被人從父母的臂彎中拉走。特朗普說形容想要進入美國求庇的移民是「土狼」，以及有很多壞人入美，但因為他推出的措施，現在美國現在的邊界變強。

面對拜登以及主持人一再提及移民與兒女骨肉分離的問題，特朗普被問及是否知道他們為什麼來美。特朗普說：我知道。

1001：特朗普與拜登在最低工資上進行討論，特朗普說亦應是國家的選擇。

1001：特朗普說，如拜登當選，股市會暴跌。拜登反駁說：股市是他（特朗普）唯一的手段……什麼事發生在那些普通人身上了？

1000：特朗普對主持人說：我真的尊敬你迄今為止處理這個（辯論會）的表現。

1000：特朗普說想美國有適於社會的醫療保健計劃。

0956：拜登說，會令數以百萬計人沒了醫療保障的人是特朗普。他說：醫療保健不是特權，這是對的，我對我的醫療保健計劃非常自豪。

0956：特朗普稱拜登是想終結1.8億人的醫保計劃。

0955：特朗普稱奧巴馬醫保不好，「我想做的是一個更好的醫療系統……我們一直想照顧本身有健康問題的人。」

0954：辯論會的議題來到美國醫保及經濟。

0947：拜登稱朝鮮領袖金正恩沒有與奧巴馬政府會面，因為華府堅持要朝鮮進行無核化。特朗普說奧巴馬政府為他留下爛攤子。

0946：拜登指「特朗普承認朝鮮的正當性，他（特朗普）在說他那個其實是惡棍的好朋友。」

特朗普說美國前總統奧巴馬說，美國是有可能與朝鮮開戰。「我與金正恩有非常好的關係，而我們就沒有戰爭發生。」

0944：拜登回應主持人說，在朝鮮願意在凍結武器計劃的情況下與之推進關係。

0942：主持人將話題帶到朝鮮。

0940：拜登說：我會讓中國遵從國際規則……不像特朗普。他也說自己在當副總統時，有就南海問題挺身。

0939：主持人問候選人會否要求中國為病毒付出代價。

0936：特朗普在公開稅務紀錄一事上說「我所有的帳戶正在審計中」。「他們一直在說那750……讓我告訴你，我預付數以百萬計美元（的稅）。」

0931：拜登引述《紐約時報》的報道，稱特朗普在中國有生意以及戶口，指他收過很多外國來源的錢。拜登也說自已生平從未自獲得任何外國資金，亦說自己已公開自己的報稅紀錄，但「你（特朗普）一年都沒有，你在隱藏什麼？」

0930：來到第二個議題：外力干預選舉。

0926：辯論會已進行逾20分鐘，氣氛相對第一次而言是相當冷靜。特朗普對主持人亦有禮。迄今靜音按鈕尚未動用。

美國大選2020辯論：特朗普繼第一次辯論會後，再求拿拜登曾批評他對中國「封關」是排外的說法做文章，不過有關這個說法，已在上次辯論會舉行是已有美媒做過「事實查核」，證明是特朗普斷章取義的說法。」圖為美國時間10月22日晚上，拜登在辯論會上發言。（AP）

0925：拜登說：「我們應該安全地重新開放國家。」

0922：特朗普說拜登批評他對中國「鎖國」是排外。事實上這是斷章取義的說法，之前已有媒體進行事實查核證明拜登沒這麼說過。拜登亦即場反駁。拜登回應說：「他（特朗普）是排外，但不是因為他對中國『鎖國』。」

0919：拜登說及疫情的經濟代價：我會讓病毒停止運轉，不是這個國家。

0916：特朗普再度將疫情歸因中國，他說：「我對此負上全部責任。病毒來自中國，這不是我的錯。」

0914：討論來到封鎖措施，特朗普稱不能長久鎖國。他又說99.9%的年輕人、99.9%的人後來都康復了。

美國大選2020辯論：圖為美國時間10月22日總統特朗普在辯論會上發言，他兩度被主持人過問，美國的新冠疫苗是否如他所說，能夠在2周內準備好面市。他只說輝瑞及強生及莫德納「都好」，沒有正面回應問題。（AP）

0912：主持人兩度追問特朗普，疫苗是不是能在「數周內」可以面市。特朗普僅說幾間藥廠在這方面進度良好。

0910：拜登引用《新英格蘭醫學雜誌》社論，指出特朗普應對疫情表現是悲劇，他說自己會領導美國走出去、終結疫情。

0907：特朗普首先回答，與他之前在第一次辯論會中的說法分別不大，都是說自己在個別地抗疫有成效、疫苗會在數周內面世。他亦說疫情是全球的問題。

0906：主持人問候選人會如何領導美國應對疫情。特朗普先回答。

0905：主持人發表開始開場白。

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是次辯論於香港時間10月23日早上9時在田納西州納什維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行，由全國廣播公司的韋爾克擔任主持。

首場辯論場面混亂，所有人對當時瘋狂「疊聲」的場面記憶猶新，這次辯論新增「熄咪」規定，每位候選人對六個辯題各有2分鐘發言時間，期間對手的麥克風將調較至靜音，至於剩餘的15分鐘開放討論則不會靜音。

拜登面對的挑戰，將是如何回應有關其兒子亨特（Hunter Biden）的醜聞。至於對特朗普來說，疫情問題仍然是他的最大弱點。

↓重溫9月29日這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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