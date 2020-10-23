美國大選2020｜拜登強調沒從外國收取報酬　反質疑特朗普中國生意

美國大選2020｜美國總統大選最後一場辯論10月22日舉行。民主黨總統候選人拜登（Joe Bidne）回應兒子亨特（Hunter Biden）的醜聞，強調沒有從外國政府拿取任何現金，兒子沒有從中國得到報酬，至於烏克蘭的事，二人均沒有涉及不當行為。

總統特朗普（Donald Trump）提到《紐約郵報》爆出有關亨特的醜聞，指亨特從烏克蘭的公司賺取豐厚的薪金。拜登回應指，指控已經被重複調查，沒有發現任何不當行為，並反指特朗普因為試圖向烏克蘭總統施壓遭國會啟動彈劾調查。

拜登轉而攻擊特朗普的稅務情況。他提到《紐約時報》的報道，指特朗普於中國設有銀行帳戶。拜登說，自己從未從海外賺取一分錢，但特朗普於中國支付的稅項相等於美國支付的稅項的50倍，他有秘密銀行帳戶，於中國做生意。他提到，特朗普拒絕公開報稅表，質疑對方有所隱瞞。

特朗普回應指，自己有很多銀行帳戶，所有都列出，遍佈多地。他解釋，有關的中國銀行帳戶於2015年開設，相信於2017年已經關閉。不過據報道指，銀行帳戶尚未關閉。對於公開報稅表的要求，特朗普重申正在審核報稅表，將盡快公開。有報道指，2017年特朗普只是繳交了750美元的稅款，他回應指，獲告知他已經「預繳數以千萬計美元」，繳付的750美元是歸檔費用。