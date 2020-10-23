美國大選2020｜拜登：中國要遵守規則　特朗普稱北京正在支付關稅

美國大選2020｜美國總統大選最後一場辯論10月22日舉行，兩位總統候選人談到如何應對中國威脅。民主黨總統候選人拜登（Joe Bidne）指，將與盟友一起迫使中國遵循國際規定。總統特朗普（Donald Trump）則提到，中國正在付出代價。

拜登舉出例子，指他出任副總統時曾與中國國家主席習近平會面，對方表示將於南海制定防空識別區，要求美國不要飛越，但拜登拒絕，後來派出轟炸機飛越南海。拜登質疑特朗普卻擁戴朝鮮的「惡棍」、習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等。

特朗普則指中國正在付出代價，並支付數以十億計美元的關稅，並指中國支付了280億美元，他將交給了美國農民。。他強調，中國扼殺美國的鋼材行業，但因為徵收了25%的進口鋼關稅，美國擁有鋼材行業。不過拜登反駁，關稅損害美國家庭，並且是由納稅人埋單。

被問到跟朝鮮國務委員長金正恩的關係，特朗普再指出他們關係良好，「（他是）不一樣的傢伙，不過他大概對我有一樣的想法」。拜登則表明，除非金正恩同意減核，否則不會安排見面。

特朗普認為，跟金正恩有良好的關係不是壞事。但拜登卻形容，這種說法等同於希特拉（Adolf Hitler）侵略歐洲前說跟他有良好的關係。