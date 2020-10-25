阿富汗部隊擊斃「蓋達組織」第二號人物

阿富汗國家安全部（NDS）10月24日表示，安全部隊擊斃蓋達組織（al-Qaeda）一名高層領袖，對方生前為美國聯邦調查局（FBI）其中一名通緝要犯。

當局在阿富汗東部加茲尼省（Ghazni）執行特別任務時，發現並擊斃該組織的第二號人物穆赫辛（Abu Muhsin al-Masri)，他生前同時擔任組織印度大陸的最高領袖。

塔利班高層阿杜勞夫（又稱穆赫辛）涉嫌密謀殺害美國公民及向海外恐嚇組織等援助等，因而遭FBI通輯。（FBI網站截圖）

FBI指，穆赫辛是埃及公民，並曾經使用阿杜勞夫（Husam Abd-al-Ra'uf）名字活躍。華府指他涉及向海外恐怖組織提供資源和實質支持，以及密謀殺害美國公民罪名。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月曾表示，阿富汗仍有大約200個蓋達組織在當地運作。而今年10月正值美軍出兵當地19周年，華府在2月與塔利班簽訂和約後，開始撤出當地，估計在明年5月完成，換取塔利班保證負責地區的反恐活動。

塔利班現時與阿富汗政府就和平協議及分享權力進行談判，惟雙方至今仍不時爆發衝突。