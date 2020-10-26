【新冠肺炎】美國疫情高燒不退　特朗普多次淡化問題嚴重程度

距離美國出現首宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例至今已大半年，美國總統特朗普（Donald Trump）多次發表有關否認或是淡化疫情是嚴重。今次發表類似言論的，是白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。他10月25日表示白宮「不會控制疫情」。

1月22日：美國1月20日出現首宗新冠肺炎病例。特朗普22日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示：「只有一個從中國來的病人。我們已控制（病例的傳入），會沒事。」

2月26日：美國2月底已錄得60宗病例。特朗普26日稱，他與國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）對話後，得悉美國每年約有2.5萬至6.9萬人因流感而死亡，令他震驚。他說：「但它（新冠肺炎）有點像流感，有點像我們有疫苗應對的普通流感。我們基本上很快會有疫苗來應對它（新冠肺炎）。」

2月27日：特朗普表示：「它（新冠肺炎疫情）會消失。終有一日，它會像奇跡一樣，它會消失。」

5月11日：特朗普在白宮宣布，華府在抗疫上已取得勝利。他指：「我們已迎來這個時刻，我們已（在抗疫上）佔上風。美國人盡其所能來找出解決方法，突破這局面，以及利用我們有的力量去取得完全的勝利。」惟當日美國的新冠肺炎死亡病例達到8萬宗。

9月10日：特朗普聲稱：「我真的相信我們（抗疫成功）在望。（新冠肺炎）疫苗就在那裏。」

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10月5日：特朗普與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）10月2日確診新冠肺炎，特朗普5日出院。在那段期間多名白宮職員及幕僚亦同告染疫。他在出院時稱：「不要害怕新冠病毒。」

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

10月6日：特朗普在Facebook及Twitter寫道：「每年也有很多人，有時多於10萬人，即使有疫苗也因流感而死亡，我們要（因此）關閉我們的國家嗎？不，我們要學習與它共存，就像我們正學習與新冠病毒共存一樣，它大多數地域的人口當中，致命程度低得多！」他的貼文後來被Facebook及Twitter隱藏。

10月14日：特朗普在艾奧瓦州（Iowa）舉辦競選集會，期間提起兒子巴倫（Barron Trump）患上新冠肺炎的情況：「他（巴倫）患病的時間很短，我不認為他知道自己染疫，因為他們（青少年）年輕、免疫系統強壯，他們99.9%能擊敗它。巴倫極好，他亦自由。」他稱因此學校應重新開放，讓學生可以上學。

10月25日：特朗普在新罕布什爾州（New Hampshire）倫敦德里（Londonderry）出席競選集會，期間向正在歡呼的支持者稱：「我們來了，我們正在逆轉形勢，我們擁有疫苗，我們擁有一切，」「即使沒有疫苗，我們也在逆轉形勢。這（疫情）將結束。」