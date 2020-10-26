【新冠肺炎】美國疫情高燒不退　特朗普多次淡化問題嚴重程度

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距離美國出現首宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例至今已大半年，美國總統特朗普（Donald Trump）多次發表有關否認或是淡化疫情是嚴重。今次發表類似言論的，是白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。他10月25日表示白宮「不會控制疫情」。

1月22日：美國1月20日出現首宗新冠肺炎病例。特朗普22日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示：「只有一個從中國來的病人。我們已控制（病例的傳入），會沒事。」

2月26日：美國2月底已錄得60宗病例。特朗普26日稱，他與國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）對話後，得悉美國每年約有2.5萬至6.9萬人因流感而死亡，令他震驚。他說：「但它（新冠肺炎）有點像流感，有點像我們有疫苗應對的普通流感。我們基本上很快會有疫苗來應對它（新冠肺炎）。」

2月27日：特朗普表示：「它（新冠肺炎疫情）會消失。終有一日，它會像奇跡一樣，它會消失。」

5月11日：特朗普在白宮宣布，華府在抗疫上已取得勝利。他指：「我們已迎來這個時刻，我們已（在抗疫上）佔上風。美國人盡其所能來找出解決方法，突破這局面，以及利用我們有的力量去取得完全的勝利。」惟當日美國的新冠肺炎死亡病例達到8萬宗。

9月10日：特朗普聲稱：「我真的相信我們（抗疫成功）在望。（新冠肺炎）疫苗就在那裏。」

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10月5日：特朗普與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）10月2日確診新冠肺炎，特朗普5日出院。在那段期間多名白宮職員及幕僚亦同告染疫。他在出院時稱：「不要害怕新冠病毒。」

10月6日：特朗普在Facebook及Twitter寫道：「每年也有很多人，有時多於10萬人，即使有疫苗也因流感而死亡，我們要（因此）關閉我們的國家嗎？不，我們要學習與它共存，就像我們正學習與新冠病毒共存一樣，它大多數地域的人口當中，致命程度低得多！」他的貼文後來被Facebook及Twitter隱藏。

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10月14日：特朗普在艾奧瓦州（Iowa）舉辦競選集會，期間提起兒子巴倫（Barron Trump）患上新冠肺炎的情況：「他（巴倫）患病的時間很短，我不認為他知道自己染疫，因為他們（青少年）年輕、免疫系統強壯，他們99.9%能擊敗它。巴倫極好，他亦自由。」他稱因此學校應重新開放，讓學生可以上學。

10月25日：特朗普在新罕布什爾州（New Hampshire）倫敦德里（Londonderry）出席競選集會，期間向正在歡呼的支持者稱：「我們來了，我們正在逆轉形勢，我們擁有疫苗，我們擁有一切，」「即使沒有疫苗，我們也在逆轉形勢。這（疫情）將結束。」

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