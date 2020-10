美國新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續嚴峻,白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)10月25日表示白宮「不會控制疫情」,而是依賴疫苗、治療等其他緩解疫情的方法,遏制疫情。

圖為10月21日,白宮幕僚長梅多斯出席特朗普的選舉造勢活動。(Getty)

白宮幕僚長梅多斯在接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時,被追問為何美國的疫情泛濫,梅多斯表示白宮「不會控制疫情」(We are not going to control the pandemic),並說需依賴疫苗、治療等其他緩解疫情的方法,遏制疫情。

被問道為何白宮無法控制疫情,梅多斯說那是由於新冠肺炎「像流感一樣,只是一種具傳染性的病毒」。

但梅多斯同時表示特朗普(Donald Trump)政府正致力遏制病毒,並確保美國將擁有適當的緩解措施,包括疫苗及治療以確保人們不會因此而喪生。

民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)指責梅多斯的發言如同說明白宮已向病毒投降。拜登稱這不是他的一時口誤,而是坦率承認特朗普政府「已舉白旗,並希望透過忽略疫情,讓病毒自然消失。」