美印27日進行「2+2對話」　將簽軍事防務協議

印度和美國10月27日將簽署具有里程碑意義的防務協議，印度將實時獲得美國先進的衛星圖像、地形和航空數據，美印將交換中印邊境中國軍隊和武器部署的數據。此外，美印還將簽署海事訊息共享協議，監視中國海軍的行動。

圖為2020年10月26日，美國國務卿蓬佩奧和妻子抵達印度新德里。（Reuters）

據印度《德干先驅報》（Deccan Herald）26日報道，印度官方消息人士透露，印度和美國將於10月27日簽署具有里程碑意義的防務協議，中印對峙預計將在27日的會談中成為突出議題。

印度和美國將在27日的雙邊2+2對話期間，簽署基本交流與合作協議（BECA）。該協議將使美印兩國間的地理空間訊息交流成為可能，從而加強軍事行動。

消息人士稱，美印雙方還在討論一項關於海洋領域意識合作的協議，該協議將使美印雙邊在潛在的海上安全威脅方面的訊息共享制度化，從而有助於密切關注中國海軍的活動。

美印舉行2020年度2+2對話，請點擊放大觀看：

另據《今日印度》報道，印度和美國將簽署地理空間情報協定，印度將實時獲得美國先進的衛星圖像、地形和航空數據。

美印兩國還將簽署海事訊息共享協議（MISTA），提高兩國海軍的合作。

圖為2020年10月26日，美國防長埃斯珀抵達印度新德里。（Reuters）

據《印度快報》報道，消息人士說，在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行的會晤上，提及了「全球形勢及其當代挑戰」，並討論了「包括亞洲穩定和安全在內的共同關切和利益」，這顯然是指中國。