汶萊王子阿齊姆逝世年僅38歲　生前愛辦奢華派對米高積遜也曾出席

汶萊蘇丹之子、王位第四繼承人的阿齊姆王子（Prince Azim）傳出24日過世、享年38歲。王室並未揭露死因，但據傳他生前長期患病。
跟王儲哥哥畢拉（Billah）比起來，阿齊姆的求學之路不算順遂，中學唸的是英國貴格派寄宿學校，對於這位穆斯林王子來說顯得有點格格不入。2008年，他依循父親與哥哥走過的路，被送進英國知名的桑德赫斯特皇家軍事學院就讀，但只待了一周就退學。
大學畢業後，他立志成為電影製作人，利用家族財富投入好萊塢監製多部電影，包括希拉莉絲韻（Hilary Swank）主演的《解凍人生》（You're Not You）。據娛樂媒體《MEA WorldWide》報道，阿齊姆身價約為50億美元，其中包含擔任電影製片人的收入。
一生未娶的阿齊姆王子是汶萊王室成員奢華生活的代表人物，以舉辦派對聞名，包括瑪莉嘉兒（Mariah Carey）、彭美拉安德遜（Pamela Anderson）等皆曾是座上賓，他還曾大手筆邀請偶像米高積遜（Michael Jackson）在自己的生日會上亮相。
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Rest in peace Prince Azim. He was so kind and generous and always went out of his way to see me. He was hilarious and made me laugh so much. A beautiful soul has been lost and gone way too soon. I respected him. He had to deal with a lot. 💐🌈💔 #ripprinceazim of #Brunei pic.twitter.com/pKisxkymib— Daniel Lismore (@daniellismore) October 24, 2020
但對父王主政下日益保守的汶萊來說，阿齊爾的志業無法得到王室的認同。阿齊姆的父親甚至在2019年提案對同志累犯處以石刑，引發國際譁然，也讓擁有諸多圈內同志好友的阿齊姆相當尷尬。
阿齊姆的葬禮24日在首都斯里巴卡旺市（Bandar Seri Begawan）郊外的皇宮舉行，王室成員紛紛出席，並遵照傳統的儀式在當天下葬。汶萊宣布全國降半旗進行為期七天的哀悼。
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