蓬佩奧8月共和黨大會發言撐特朗普　遭調查是否違反《哈奇法》

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月訪問耶路撒冷期間，他為共和黨全國代表大會錄製講話支持總統特朗普（Donald Trump），美國特別檢察官辦公室（Office of Special Counsel）正對此展開調查，以確定是否違反聯邦法律。

美國眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）和撥款委員會主席洛伊（Nita Lowey）10月26日證實，特別檢察官辦公室正在調查蓬佩奧是否違反《哈奇法》（Hatch Act）。

根據美國1939年頒布《哈奇法》，除總統和副總統以外，聯邦政府官員禁止在執行公務時參加政治活動。

恩格爾和洛伊均為民主黨籍，他們透過聲明表示「隨着今年大選的臨近，以及蓬佩奧本人不可避免地迴歸選舉政治，他愈來愈肆無忌憚地濫用國務院和納税人的錢，這些錢是用來滿足特朗普（Donald Trump）政府和他自己的政治野心。」

他們還表示，國務院已經錯過了國會交出有關蓬佩奧國內演講的文件的最後期限。

美國特別檢察官辦公室以涉嫌違反聯邦法律為由對美國務卿蓬佩奧展開調查。圖為蓬佩奧和妻子10月26日抵達印度（Reuters）

2020年8月，蓬佩奧在耶路撒冷一家酒店的屋頂上向共和黨全國代表大會發表了講話。蓬佩奧此次訪問耶路撒冷是他為期多日的中東和非洲之旅的一部分。他的講話受到前外交官和國會民主黨人的批評。他們指出，以前的國務卿都不參加像黨代會這樣的政治活動。

特朗普有責任對違反《哈奇法》的政府官員施予懲罰，不過他迄今拒絕懲罰那些被發現違反該法的白宮官員。2019年，OSC建議特朗普解僱當時的白宮顧問康威（Kellyanne Conway），原因是她多次違反《哈奇法》，但特朗普拒絕這麼做。康威2020年8月離開她在白宮的職位。