【斐濟酒會衝突】蓬佩奧譴責大陸動粗　台外長：為台灣提供勇氣

台灣駐斐濟代表處本月初舉行「雙十」酒會期間，與中國大陸駐當地大使館人員發生肢體衝突，台陸雙方互相指責是對方人員挑起爭端。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就此譴責中方作為。 對此，台灣外交部表示感謝，台外交部長吳釗燮則在Twitter上表示，美國等的支持為台灣提供了繼續成為世界善良力量所需要的勇氣。

蓬佩奧（Mike Pompeo）10月22日在國務院記者會上譴責中方作為，更稱「這並非中國外交官首次行為不當」，他並希望台灣的友人能早日康復。蓬佩奧更加碼錶示，北京在世界各地都在違背承諾，他希望中共能履行承諾。

台外交部發言人歐江安於當地時間10月22日表示，外交部由衷感謝美國、理念相近國家、台灣邦交等給台灣的温暖跟支持。 （屈彥辰／多維新聞）

對此，台外交部發言人歐江安於10月22日表示，外交部由衷感謝美國、理念相近國家、台灣邦交等給台灣的温暖跟支持，中國大陸無所不用其極的打壓，引起美國、理念相近國家還有台灣邦交的關切。她說，台美共享自由、民主、人權等核心價值，外交部將與美國等理念相近國家合作加強台美各層面的交流與合作，進一步深化台美緊密夥伴關係。

台外交部長吳釗燮則在Twitter上發文表示謝謝蓬佩奧展現的友誼，他稱，台灣願意，並有能力與志同道合的合作伙伴一起促進全球利益，相互支持為台灣提供了繼續成為世界善良力量所需要的勇氣。