【新冠肺炎】俄羅斯外長曾接觸確診人士　須自我隔離

俄羅斯傳媒10月27日報道，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前曾接觸一名感染新型冠狀病毒（COVID-19）的人士，因此現時已經接受隔離。

現時俄羅斯的確診人數在全球排行第四，全國有超過150萬人受感染，當局下令民眾在部分公眾場所強制戴口罩，並要求地方部門考慮在晚上關閉酒吧和食肆。

受到隔離檢疫影響，拉夫羅夫原定的會面行程被迫取消，但他同日仍然與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）舉行電話會談，討論利比亞、敘利亞和納戈爾諾－卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡地區）等議題。

至於納卡問題，阿塞拜疆與亞美尼亞再度打破停火協議，除了俄羅斯外，美國亦加入斡旋。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）分別與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）及亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）通電話，敦促兩國中止敵對關係，並尋求外交途徑解決納卡問題。總統特朗普（Donald Trump）則表示，對於雙方無視停火協議感到失望。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：