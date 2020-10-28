【新冠肺炎】英國研究：病毒抗體會隨時間減少　群體免疫成疑

英國一批科學家10月27日公開一份報告指，當地民眾感染新型冠狀病毒（COVID-19）後，他們體內的抗體會隨時間急速減少，反映康復人士再感染的風險仍然存在。

該研究由倫敦帝國學院（Imperial College London）的科學家進行，他們追蹤當地在3、4月第一波疫情爆發時，民眾的抗體水平。報告發現抗體盛行率由6月底的佔6%人口，到9月時降至4.4%，因此可能影響第二波疫情爆發時，群體免疫的成效。

研究人員指，對新型冠狀病毒的免疫是非常複雜而且充滿不少疑團，而且可能與T細胞及刺激快速產生抗體的B細胞有關。他們稱看到抗體的存在而且有很好的保護性，但同時亦發現它們正在減少，而根據其他冠狀病毒的證據而言，情況看起來像免疫力與抗體下降的速度相同，顯示在人口水平的免疫力減弱。

報告提到透過核酸檢測確診個案的抗體下減情況，比起無病徵及感染源頭不明的病例為低；另外醫護人員的抗體水平則可能因為他們多次接觸病毒而沒有變化。

有關報告仍未經過同行評審，不過研究人員認為，抗體急劇下降對正在研發的疫苗有效性沒有含義，強調一款良好的疫苗勝過自然免疫。

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