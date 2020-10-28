孟晚舟引渡聆訊　加拿大警方作供否認拖延拘捕行動

華為副董事長孟晚舟引渡案展開新一輪為期5天的聆訊，加拿大皇家騎警警官耶普（Winston Yep）10月27日在庭上作供，焦點落在皇家騎警拘捕孟晚舟期間，有否濫用程序。

圖為10月26日，孟晚舟出席聆訊後離開溫哥華法院。（Reuters）

孟晚舟辯護律師在庭上質疑，為何警方不在機上拘捕孟晚舟，而要等待孟晚舟落地，在接受邊境人員問話結束後才拘捕她。耶普回答指他們沒有計劃在機上拘捕孟晚舟，又稱邊防人員有其對孟晚舟入境狀況的關注，警方認為應先讓邊防人員完成程序，才展開拘捕。

辯護律師亦指出，耶普在行動前一晚曾簽署一份宣誓書以取逮捕令，宣誓書內容指孟晚舟與加拿大沒有任何關係。但耶普在簽署宣誓書後獲悉孟晚舟在加國擁有兩處物業，為何不即時提出質疑。耶普回應指自己當時確實未有想起矛盾之處，屬自己錯誤。

孟晚舟辯護律師質疑，加拿大當局在拘捕孟晚舟時與美國當局密切溝通，加拿大當局否認這點，並提交宣誓書作證明。

華為加拿大公司在26日發表聲明，表示相信加拿大司法體系能够維護誠信，確保公義，並對孟晚舟的清白抱有極大信心。加拿大司法部聲明則表示，一連5日的聆訊並非審判，也不會作出裁定，但聆訊中的證供可用於後續有關程序濫用的辯論。