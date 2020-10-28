美印簽署防務協議　蓬佩奧籲合作應對中國威脅

美國和印度10月27日簽署一項共享敏感衛星和地圖數據的協議，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同時就中國構成的威脅發出警告。

圖為2020年10月27日，美國國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯珀及印度國防部長辛格於印度新德里出席聯合記者會。（Reuters）

美國防部長埃斯珀（Mark Esper）27日在新聞發布會上表示，美印兩國新簽署的防務協議，即《地理空間合作基本交流與合作協議》，是一個「重要的里程碑」，將促進兩國軍隊之間的合作。

埃斯珀續指，美國計劃向印度出售更多戰鬥機和無人機。該協議將使印度能夠獲得一系列地形、航海和航空數據，這些數據被視為對導彈和武裝無人機確定目標的關鍵。

蓬佩奧在與印度外長和國防部長舉行會談後表示，美印兩國必須合作應對中國對安全和自由構成的威脅。

他稱：「我們的領導人和我們的國民愈來愈清楚地看到，中國共產黨不是民主、法治、透明度的朋友，也不是航行自由的朋友，這些是自由開放、繁榮的印度太平洋地區的基礎。」

中國外交部發言人汪文斌27日回應指，蓬佩奧對中方的攻擊指責，不過是老調重彈，毫無事實依據，也暴露了他所持有的冷戰思維和意識形態的偏見。他稱，「我們敦促蓬佩奧摒棄冷戰零和思維，停止炒作中國威脅，停止挑撥中國與地區國家的關係，停止破壞地區和平穩定的錯誤行徑。」