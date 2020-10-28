卡塔爾機場現棄嬰迫女乘客脫衣檢查　澳外長：10航班女乘客受影響

中東國家卡塔爾（Qatar）一個機場的職員10月初在候機室廁所內發現棄嬰後，要求卡塔爾航空（Qatar Airways）飛澳洲航班的女乘客接受侵入式檢查，多人要脫光衣服，事件引發卡塔爾與澳洲之間的外交風波，澳洲外長佩恩（Marise Payne）10月28日表示，當時有多達10班客機的女乘客被迫接受檢查，遠高於外界原先認為的數字。

佩恩在澳洲參議院聽證會表示，總共有10班客機的女乘客接受檢查，她形容是讓人極度不安且冒犯的舉動。澳洲政府已向卡塔爾政府提出抗議，並有意與其他國家聯手關注這次事件。

澳洲政府就「機場棄嬰事件」向卡塔爾政府提出抗議，圖為澳洲外長佩恩（Marise Payne）2020年6月26日在悉尼見記者（Getty）

多人脫光衣服接受搜查

此次風波10月2日發生於卡塔爾首都多哈（Doha）的哈馬德國際機場（Hamad International Airport），職員在一個候機室廁所發現棄嬰，隨即要求多個航班的女乘客接受侵入式檢查，多人要脫光衣服讓職員搜查。

據澳洲外交部所稱，在10月2日飛往悉尼（Sydney）的航班上，有18名女乘客因遭捲入事件而無法登上原定航班，包括13名澳洲籍女乘客及5名其他外國國籍女乘客。

卡塔爾表示遺憾

卡塔爾政府在回應事件時表示遺憾，該政府稱，緊急決定展開搜查是希望避免犯下駭人罪行的加害者逃逸，若造成旅客困擾或侵犯個人自由，卡塔爾感到遺憾。

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