【新冠肺炎】白宮把「結束疫情」列入特朗普任內政績

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，惟白宮科學和技術政策辦公室（OSTP）10月27日公布一份總統特朗普（Donald Trump）任內的科技成就報告，把「結束新冠肺炎疫情」排在5個重點成就的首項。

OSTP 27日公布長達62頁、特朗普過去4年出任總統期間的科技成就報告，在提供給傳媒的新聞稿中寫道，「自從新冠肺炎疫情大流行開始，特朗普政府已經採取果斷行動，邀請學術界、工業界和政府的科學家及衛生專業人員合作，以掌握、應對和戰勝疫情。」

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OSTP發言人鮑姆（Kristina Baum）其後接獲美國傳媒查詢，透過電郵回覆時表示，報告旨在強調特朗普政府把結束疫情所做的工作視為首要任務，因此值得突出相關成就。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，經查閲後發現在詳細報告中，事實上並沒有提及疫情已經結束。

美國在過去一周的確診數目，是疫情爆發以來最為嚴峻的時期。根據約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據統計，由於美國中西部的新增病例和住院人數創新高，在過去7天，累計近50萬人感染了新冠肺炎。而23日和24日兩天的新增確診病例都超過8.3萬宗，是該國疫情爆發以來，單日新增個案最多的兩天。