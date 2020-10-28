【李健熙逝世】引領三星成全球頂尖　曾一把火燒掉數億元劣質貨

領三星走向世界，在智慧型手機、電視等電子產品成為「全球第一」的三星會長李健熙，於上周日（25）辭世，享壽78歲。此前他因心臟病住院治療，長達6年。

李健熙是位極具爭議性的企業家，他引領三星成為韓國最大的財團、登上韓國首富的寶座，然而卻也深陷賄賂醜聞，被檢方指控逃稅、違反信託及瀆職。三星在韓國隻手遮天的影響力，多年來也從沒少被外界詬病。

比起企業家，更像一位離群索居的哲學家

「李會長是位遠見卓識的企業家，他將三星從一介本土企業轉變成引領全球的創新及工業巨頭。」李健熙周日過世後，三星在公開聲明中表示，「他遺留的價值將永世長存。」

1987年，三星創辦人李秉喆過世，李健熙便接過父親的棒子領導公司。他個性內向、為人低調，原先不被父親認為是合適的接班人，然而長子李孟熙接班不利、次子李昌熙向總統告發父親行賄資金與家裏斷絕關係，最終這個重擔落到他身上。

儘管不被看好，但他成功將被視作二流電視品牌的三星，發展成橫跨電子產品、保險到造船等多個領域的一流國際商業帝國。根據《路透社》的計算，三星集團2019年營收達326.7兆美元，估佔韓國GDP的17%。

李健熙被認為是一位沉默話不多，但一開口往往能夠直指問題核心的領導者，一位李健熙的前助手就形容，「他就像是一位隱世的哲學家。」他將瑣碎的日常業務全權交由底下負責，只將眼光放在決定未來走向的重大決策。

甚至有別於大多數企業家，他很少到辦公室拋頭露面，更多時間是在家中與書本、資料作伴，思考及尋找三星通往未來的道路。

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火燒15萬件劣質產品，李健熙的「品質第一」大戰略

在他接手成為會長前，三星已是韓國規模最大的財團之一，但其產品往往粗糙而廉價，品質不甚優秀。1993年2月，李健熙帶領大批高管前往三藩市，視察三星產品在商店裏的實際情況，結果他看見三星的電視被放在角落的貨架上，放頭積滿了灰塵，價格比對手Sony的產品低了100美元。

他才切身體悟到，在店家及消費者的眼中，三星的產品廉價又沒有品質可言，認定三星已處於危亡關頭，並動員6,000名員工修補3萬名員工生產的劣質產品。

李健熙也決定對三星進行徹底改革，他在德國法蘭克福的一家酒店內召集高管，將工廠內簡陋馬虎的作業流程播放給各位高管觀看，並要求「除了你們的老婆和孩子外，這一切全都得改變。」成為三星開始注重品質的轉捩點。

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但李健熙對品質的追求絕非空口白話，1995年三星開發出一款新手機，並打算作為新年禮物，結果這批手機具有嚴重瑕疵，根本無法正常使用。

為宣誓「品質第一」的決心，他率領董事會成員前往位於龜尾的工廠，並指示2,000名員工將手機、電視及傳真機等共15萬部設備堆放在空地，李健熙與董事親自拿著鐵鎚敲碎螢幕與機殼，並將這堆價值總計5,000萬美元（約3.9億港元）的劣質產品丟進火堆。這一場火，也將過去只顧低價的三星燒成灰燼。

從這場烈火中重生的三星，最終成為全球最大的科技公司之一，在電視及螢幕市場成功超越Sony、Sharp與Panasonic；在智慧型手機時代也奪得最高市佔率；甚至於半導體領域裡，如今也是僅次Intel的第二把交椅。

不過，李健熙曾不斷警示，三星不該為此自滿，「過去有先進的業務如同燈塔般，指引着我們的方向，但現在起我們必須憑自己的力量穿越大海。」以往身為追趕的一方，前方有着明確的指引，但現在三星已是領導者，如何領航業界、捉住消費者的心，全得倚靠自己。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】