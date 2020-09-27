Samsung Galaxy Note 20成系列告別作？明年或由S21、Fold 3接棒

8 月初 Samsung 發佈了兩款 Galaxy Note 系列新機，拉開了下半年旗艦「華山論劍」的序幕。Samsung 的 Galaxy Note 系列我們都不陌生，一直以來也都認為是 Samsung 的「真機皇」產品，但今年關於 Note 系列的討論出現了些不同的情況。

Note 系列的未來將會何去何從，以及 Note 系列是否還有價值，這個話題並不新穎，在去年前年乃至更早就一直有討論。之前每年關於 Note 系列的討論幾乎都離不開 Samsung 的雙旗艦戰略，如果把 Note 系列砍掉， Samsung 的確沒有合適的系列能夠支撐起下半年與蘋果的糾纏之中。

但在今年，情況有了更多的變化，我們可以從三點來看，第一是爆料而來的新機直面威脅，第二是當前形式下 Samsung 對 Note 系列的態度，最後就是未來規劃中的接班人，簡單規劃就是：

1. 外媒爆料顯示下一代 S 系列 Ultra 超大杯可能將配備 S-pen 2. Samsung 推出了一款 Note 系列的嚐鮮機型 Note 20，且 Note 20 Ultra 在價格上S20 Ultra 壓住。 3. 摺疊屏機型 Fold 的迭代，未來有代替 Note 系列的潛力

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新的 S 系列超大杯或許會配 S-Pen

早前國外網上有爆料顯示， Samsung 有可能將會為下一代 Galaxy S 系列的旗艦（暫時稱之為 S21 Ultra）配備 S-Pen，這就是一個比較值得玩味的事情了。

眾所周知，現在 Samsung 將自己的旗艦系列分為 S 系列和 Note 系列，並分為上下半年錯開發布，以此在全年都有旗艦產品競爭力。但 S-Pen 手寫筆一直以來就是 Note 系列的招牌，如今傳出將給 S21 Ultra 配備，那隻能意味着 Samsung 的產品策略將會發生重大的變化。

為什麼是 S21 Ultra？其實今年的 S20 Ultra 在產品線上就已經很特別了，之前 S 系列一般是分為大小兩個版本，其中較大的那個版本由於機身體積更充裕，會在配置上略強於小號版，但總體來說兩個都是旗艦產品，差別不是非常大。

但 S20 Ultra 打破了這個概念，在 S 系列中形成了獨一檔的「超大杯」。可能很多人想到了去年的 S10 5G 就是全面在 S10+ 之上的定位，不過去年那個並非全球策略的機型，今年的 S20 Ultra 可以則是「正規軍」的一員。

S20 Ultra 造成的熱度不小，幾乎可以說是拉開了今年起流行的「超大杯」這個概念的序幕。不僅對整個行業都有影響，同時更讓 Samsung 自己的排兵佈陣也產生了變化。

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Samsung 自己對 Note 的定位也有點曖昧

比起在 S 系列中增加一個超大杯，更有意思的是 Samsung 今年還在 Note 系列中增加了一個「入門款」。雖然說 Note 20 是入門款有點過分，因為 7000 多元的售價怎麼和入門也扯不上關係。但無論是從外形的精緻程度還是內在的配置來說，Note 20 都比 Note 20 Ultra 有着顯而易見的妥協。

比如屏幕從高端招牌的曲面屏換成直屏，同時刷新率只有 60Hz，分辨率也只有 2400 x 1080 （FHD+）級別。而 Note 20 Ultra 則是 3088 x 1440 (Quad HD+)，支持 120Hz 和 LTPO 特性。

如果說直屏還能吸引一部分嫌棄曲面屏誤觸的用戶，那把後蓋材質從玻璃換成塑料則有點讓人不能理解了。只能說 Samsung 生硬的想在定位上來開差距，但由於本身定價太高，即便是這款給對 Note 系列感興趣嚐鮮的款式，在價格上也不敢下探太多。

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這意思是 Note 保住了高端的定位嗎？其實從價格定位上說，Note 系列，包括最高端的 Note 20 Ultra，都是被安插在了 S20/S20+ 與 S20 Ultra 之間。

在 Samsung 官網現在是這樣排序，S20 售價 6998 元，Note 20 售價 7398 元，S20+ 售價 7998 元，Note 20 Ultra 售價 9198 元，S20 Ultra 售價 9998 元。

從中可以看出 Note 系列的地位整體還是比較高，但上限卻被 S20 Ultra 壓的死死的。要知道以前 Note 系列可以年年揹負着 Samsung 「真機皇」，乃至 Android 陣營「真機皇」的存在，從這方面說，Note 系列的高端地位的確不如以前風光了。

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這導致了一個「悖論」，因為 Note 系列在下半年，通常比 S 系列要晚上半年推出，以往的 Note 系列晚出但更貴更強，也符合旗艦機型正常迭代更新的策略，但現在 Note 系列如果不能穩穩壓住上半年的 S 系列，那這個旗艦是不是也就有點強行「真機皇」了？

在 Samsung 官方來看，S 系列可能主打娛樂，Note 系列更偏向學習和商務，兩者的定位和推出時間都有一定的錯位空間。但從消費者的角度來說並沒有這麼大區別， 他們的需求很簡單，只是需要一個究極強大的旗艦機。而 S20 Ultra 在今年似乎才更符合那個位置。

當然，我不是篤定明年 Galaxy Note 系列就會消失被取代，但從今年的幾個微妙變化來看， Samsung 確實開始為 Note 系列找起了退路，並且似乎也已經找到了未來的「太子」。

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Fold 其實是更理想的接班人

在去年愛范兒體驗第一代 Galaxy Fold 的文章中提到，Fold 這個小平板其實是最適合搭載 S-Pen 的設備，而 Note 系列在這樣的小平板面前則像是個「弟弟」。

Samsung 未嘗不是沒有這樣的想法，但現實的情況是，Fold 的摺疊屏實在是太過於脆弱，第一代屏幕脆弱的表現似乎還近在眼前，這樣的屏幕決計是無法禁住 S-Pen 在上面肆意書寫的。

即便是更換了 UTG 超薄玻璃，但當前的強度依然只能承受手指的點觸。畢竟要摺疊就意味着柔性，而 S-Pen 提供了更精準的點觸，代價就是採用了尖頭設計。尖鋭和柔軟，在當前的時間下依舊是一個難以調和的矛盾。

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不過我們還是要對技術的發展抱以信心，如果說第一代 Galaxy Fold 更像個展示技術的概念機，僅僅不到一年，Z Flip 和第二代 Fold 的相繼亮相，已經可以看到其可用度大大提高。

Galaxy Z 系列的確立也給更多人注了一劑強心針，這意味着無論是 Z Flip 和 Fold 都不像曾經的 Note Edge 一樣只是個技術展示機型，而是 Galaxy 家族的正式成員，之後也會以不停的改進自身推出迭代機型。

今年的摺疊機型相比於去年已經有了肉眼可見程度的提高，那明年的摺疊機型又會帶來多少的驚喜，目前雖然仍然未知，但我覺得是可以樂觀估計的，說不定明年就已經解決了強度的問題，或許能夠推出更加特質，不傷屏幕的手寫筆，補全 Galaxy Fold 的最後一快拼圖。到時，Note 系列似乎就真的可以安心把接力棒交下去了吧。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：三星的 Galaxy Note 系列到了该交出接力棒的时刻了？】