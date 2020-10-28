美國大選2020｜亨特前生意夥伴再指控拜登說謊　對兒子生意知情

距離2020年美國大選不足一周，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）仍未擺脫與兒子生意有關的負面新聞，拜登兒子亨特（Hunter Biden）的前生意夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski）10月27日接受美媒訪問時指，拜登稱對兒子的海外生意不知情是謊言。

博布林斯基是退伍海軍軍人，亦是SinoHawk Holdings的前主管，他指公司是中國華信能源（CEFC）及兩名拜登家族成員的合作項目。霍士新聞（Fox News）27日報道，博布林斯基2017年5月2日曾向亨特發訊息指：「早安，請告訴我，我們是否會與你父親和叔父一起吃晚餐、地點是何處。還有，（生意）文件的翻譯，你想用簡體中文或繁體？」

博布林斯基接受霍士新聞訪問時指，他曾分別在2017年5月2日及5月3日在洛杉磯（ Los Angeles）見過兩次拜登。他強調，是亨特及拜登弟弟吉姆（Jim Biden）想他見拜登，而非他自己想見。亨特當時向拜登介紹，博布林斯基是協助他們與中國人做生意的人。

博布林斯基當時擔心拜登將來或會參選，若與兒子的中國生意扯上關係會引發政治危機。他問吉姆：「你們如何擺脫此事？你們不擔心嗎？」吉姆笑稱：「合理推諉（plausible deniability）」