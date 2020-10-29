【韓戰70周年】韓外交部反駁共青團　稱朝鮮侵略是國際公認事實

韓國外交部10月28日發佈立場文件，反駁中國共青團官方微博「共青團中央」日前發佈的「朝鮮戰爭不是朝鮮侵略韓國，是一個國家的內戰」的言論，稱朝鮮侵略韓國是國際社會公認的事實。

韓聯社28日報道，韓國外交部的文件中提到，朝鮮以武力攻擊破壞和平，聯合國安理會要求朝鮮立即停止敵對行為並將軍隊撤回38線以北的第82號、83號和84號決議，稱國際社會一直都公認這一歷史事實，這是不爭的歷史事實。

韓國外交部強調，對於朝鮮戰爭爆發等相關事件，這是國際上已經結束討論的問題，這種明擺着的歷史事實不可改變。

韓國政府密切關注相關動向，並就韓方關切與中方進行必要的溝通和措施。

韓國外交部反駁共青團中央微博發佈朝鮮戰爭相關內容。（微博@共青團中央）

「共青團中央」25日發佈的「關於抗美援朝，你應該知道的幾件事」微博中以問答的形式介紹朝鮮戰爭。其中有一個問題是「朝鮮戰爭是朝鮮侵略韓國嗎？」答案是不，並解釋稱當時朝鮮和韓國均宣稱對整個朝鮮半島擁有主權，這是一個國家的內戰。

中國23日舉行紀念中國人民志願軍抗美援朝70周年活動，國家主席習近平講話指出，「偉大的抗美援朝戰爭，抵禦了帝國主義侵略擴張，捍衛了新中國安全，保衛了中國人民和平生活，穩定了朝鮮半島局勢，維護了亞洲和世界和平。」

韓國外長康京和26日回應有關講話，指中國將始於朝鮮南下入侵的朝鮮戰爭定性為美帝侵略的說法是有違歷史事實，並已向北京傳達韓國政府的立場。