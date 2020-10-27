【韓戰70周年】反駁美國入侵　韓防長與外長：韓戰始於朝鮮南侵

中國在10月23日，紀念中國人民志願軍抗美援朝。國家主席習近平稱抗美援朝抗抵禦了（美國）帝國主義侵略擴張，捍衛了中國安全。韓國否認有關說法，並稱朝鮮戰爭始於朝鮮南下入侵韓國開始。

2020年10月23日，習近平在紀念「抗美援朝70周年」大會上發表強硬講話，美歐輿論認為矛頭直指美國和台灣。（Reuters）

韓國國防部長徐旭10月26日出席韓國國會國防委員會的國政監查時表示，朝鮮戰爭分明是朝鮮在蘇聯和中國的支持下，發動的南侵戰爭。同日外長康京和亦表示，朝鮮南下入侵的韓戰定性為美帝侵略的說法有違歷史事實，已向中方傳達韓國政府這一立場。

習近平在10月23日講話指出，「偉大的抗美援朝戰爭，抵禦了帝國主義侵略擴張，捍衛了新中國安全，保衛了中國人民和平生活，穩定了朝鮮半島局勢，維護了亞洲和世界和平。」韓方認為習近平的說法，是把朝鮮戰爭說成由美國挑起。

康京和表示，聯合國安理會決議也明文指出，朝鮮戰爭是朝鮮南下侵略引發的，這是無法否認的歷史事實，也為國際社會所熟知。但康京和指出，習近平說這番話的背景，很大程度上要從中美戰略競爭的全球語境中理解這番話，但具體評論別國首腦的言論並不合適。

另外就習近平訪韓事宜，康京和表示，兩國已在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情穩定後早日訪韓達成共識，並持續進行協商，但目前難以斷言2020年年內能夠促成。

歷史照片回顧「抗美援朝」戰爭：