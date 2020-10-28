新冠肺炎︱Bill Gates：疫情明年秋季前無法消除　因人們應對遲緩

比爾·蓋茨（Bill Gates）不僅是科技產業鼻祖級別的大佬，同時也在積極關注着全球已經的發展。近日比爾·蓋茨表示，儘管全球仍在努力遏制新型肺炎的傳播，但從現在開始，未來一年內仍無法恢復正常。「全球反應遲緩意味着，到2021年秋季，仍不會完全恢復正常。」

作為微軟的聯合創始人，蓋茨現已成為一名直言不諱的公共衛生倡導者。在2014年的TED演講中，他甚至曾預見性地表示：「下一次疫情爆發？我們還沒有準備好。」蓋茨一直在呼籲重視疫情，並批評了美國退出WHO的決定，稱這一舉動「聽起來很危險」。

近年來，蓋茨一直提醒世人警惕流行病。今年4月，蓋茨曾表示，在2021年秋季之前，美國人不會「完全安全」地免受新冠疫情的危害。近期，蓋茨對新冠病毒疫情的預測更為黯淡，因為它已導致全球100多萬人死亡，但人們對疫情的反應依舊遲緩。

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可悲的是，隨着我們進入秋季，病例和死亡人數將再次回升。這些數字之所以如此之高，部分原因是我們的反應非常糟糕。 蓋茨

雖然如此，蓋茨今日也表達了他樂觀的一面，暗示到2021年秋季，美國的情況將大大改善。蓋茨說：「許多服務業的工作可以重新到位，學校也可以回到原位。但在該期間內，我們也面臨着風險。」

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