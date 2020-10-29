【新冠肺炎】德國11月2日起封城4周　學校繼續開放

德國的新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案持續增加，總理默克爾（Angela Merkel）10月28日宣布，已與全國16個州政府達成共識，同意在11月2日起封城4周，務求阻止疫情繼續擴散。

默克爾28日與各州長舉行視像會議，強調大家應即時採取行動，避免全國陷入急性醫療危機。她宣布從11月2日起，餐廳、酒吧、戲院、游泳池及健身室會關閉一個月，不過學校、托兒所和商店則不受影響。另外私人聚會亦限制最多來自兩個家庭合共10人參與。

她亦指封城期間所有音樂會取消，同時呼籲民眾如無必要，應避免旅遊，而酒店和旅館只會為必要的出差人士提供服務。默克爾稱，今次封城的其中一個目標是將措施對經濟的影響減至最低。

柏林市長米勒（Michael Mueller）認同新一輪封城措施，稱希望可以化解今次危機；巴伐利亞州長索德（Markus Söder）則表示，假如政府再拖延行動，對經濟的影響會更大，他並對於疫苗面世感到樂觀。

根據德國疾控機構羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）的數據顯示，當地在過去24小時新增破紀錄的14,964宗個案，總數增至449,275宗，另外再多27人死亡，全國共有10,098人死於疫情。

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