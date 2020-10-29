美國大選2020｜「能否重投」成Google熱搜字　其中14州允許這樣做

2020年美國總統大選投票日還沒登場，10月28日統計數據就指向提前投票人數已突破7000萬人，但「我能不能重投」（can I change my vote）卻在前一天攀上Google搜尋趨勢高峰。《Business Insider》指出，部分州還真有條件允許選民變心重投。

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選票重投需要選務官員另外費工夫追出已投選票，也要重新進行文書作業。密歇根州允許缺席投票選民具狀要求選務官員，將已投選票無效或「作廢」，並在選舉日前的周五下午5時前寄回新選票，或在選舉日前的周一早上10時前親自前往投票所重投。

威斯康星州缺席投票選民可將已投選票作廢，在特定期限前要求新選票或親自重投。紐約州則規定變心選民可提前或選舉當天親自重投新選票，同時要求宣告前張缺席選票無效。新罕布什爾州則在選務人員認定時間充裕，且已投選票還未經點算的情況下，才會同意選民在選舉日親自重投。

「我能不能重投」（can I change my vote）27日在美搜尋超過10萬，排在第9名；第10名則是自稱拜登之子亨特的生意合夥人鮑布林斯基（Tony Bobulinski）相關新聞。（Google截圖）

「我能不能重投」（can I change my vote）在美國攀上Google搜尋趨勢高峰。（Google截圖）

此外，康涅狄格州僅部分城鎮允許重投，賓夕法尼亞州、伊利諾伊州、特拉華州、新墨西哥州、愛達荷州、印第安納州、阿肯色州與密西西比州允許選民作廢原選票重投，但都僅限於原選票還未經點算或受理。明尼蘇達州則已過申請重投的最後時限。

特朗普總統10月27日上Twitter聲稱，「我能不能重投」的Google搜尋趨勢在第二場辯論會後立刻轉強，代表選民變心轉支持他，還稱多數州都認可反悔重投，鼓勵選民立刻動手。但連親特朗普的《霍士新聞》都指出，他的說法是錯的，「我能不能重投」的Google搜尋趨勢是在辯論後5天後才開始激增。

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美國總統大選辯論過往曾出現一些經典口頭禪，拜登（Joe Biden）在與特朗普最後一場辯論會上一共說了9次「拜託」（C'mon）來反擊特朗普的論述，試圖讓辯論史上的經典語錄也記上自己一筆。

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