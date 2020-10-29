美國大選2020｜國土安全部前幕僚長自爆曾投書《紐時》罵特朗普

距離2020年美國大選不足一周，美國國土安全部前幕僚長泰勒（Miles Taylor）10月28日發文，公開自己就是2018年投書《紐約時報》大罵總統特朗普（Donald Trump）的神秘執筆人，他呼籲美國人用選票踢走特朗普。至於特朗普回擊稱，對方不是大人物，只是心懷不滿的員工。

泰勒現年33歲，他自2017年2月起出任美國國土安全部幕僚長，當時的部長為尼爾森（Kirstjen Nielsen），至後來多次傳出特朗普有意辭退尼爾森的消息後，尼爾森最終在2019年4月離職，泰勒之後在2019年6月辭職。

泰勒（右）在2017年至2019年出任美國國土安全部幕僚長，旁為當時的部長為尼爾森（Kirstjen Nielsen），圖為兩人2018年3月出席會議時的照片，他們雙雙在2019年離職（AP）

2018年9月，一位特朗普政府官員以「無名氏」身份向《紐約時報》投稿題為《我是特朗普政府中的一名抵抗者》的文章，大罵特朗普沒有道德觀念、衝動鹵莽、小氣，引來外界一直猜測誰是執筆人，泰勒如今再撰文《為何我不再是無名氏》，承認自己就是神秘執筆人。

Donald Trump is a man without character. It’s why I wrote “A Warning”...and it’s why me & my colleagues have spoken out against him (in our own names) for months. It’s time for everyone to step out of the shadows. My statement: https://t.co/yuhTgZ4bkq — Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) October 28, 2020

泰勒一併承認自己之後在2019年以「無名氏」身份著書《警告》（A Warning），同樣是批評特朗普政府。

特朗普：而我不知泰勒是誰

特朗普10月28日回應稱，自己根本不知道泰勒是誰，形容是《紐約時報》製造的另一場騙局。

Who is Miles Taylor? Said he was “anonymous”, but I don’t know him - never even heard of him. Just another @nytimes SCAM - he worked in conjunction with them. Also worked for Big Tech’s @Google. Now works for Fake News @CNN. They should fire, shame, and punish everybody.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

特朗普同日到關鍵搖擺州亞利桑那州（Arizona）拉票時再回應稱，對方不是大人物，只是心懷不滿的員工，他又開玩笑說以為「無名氏」是高級顧問，例如希克斯（Hope Hicks）或女婿庫什納（Jared Kushner）。