【英國脫歐】英國大臣高文浩：與歐盟磋商時不會在漁業上讓步

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）10月26日向歐洲過渡大臣邁爾斯（Jeremy Miles）致函說，英國不會在漁業方面的要求上對歐盟做出讓步。

圖為10月19日，英國內閣辦公室大臣高文浩在英國倫敦下議院發表講話。（Reuters）

高文浩在信中回應邁爾斯提出的擔憂，寫道「恐怕我們強烈反對你提出有關我們應該在漁業問題上『讓步』的前提建議。」

他指出，「英國政府的觀點是，在任何情況下，英國都必須是一個獨立的沿海國家，不再受共同漁業政策的約束。」

高文浩解釋指，這完全符合歐盟與挪威簽署漁業協定的先例，英國政府也已表明，將在過渡期結束後離開單一市場。無論英國是否獲得自由貿易協定，政府當然知道英國商品進入歐盟市場的重要性。

英國與歐盟一直在貿易談判上陷入僵局。約翰遜發言人10月21日承認，英國與歐盟在最複雜的問題仍立場相左，但英國已經準備好與歐盟利用會面尋求收窄分歧。

英歐在公平競爭領域、執法和捕魚方面一直存在分歧。彭博社10月28日引述消息人士稱，雙方就解決最大分歧的議題取得進展，已開始就公平競爭相關領域磋商協議，並即將完成包括國家補貼的聯合文件，有望在11月初達成協議。