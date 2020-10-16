歐盟同意延長英國貿易談判　同時準備應對硬脫歐可能

歐盟27國領袖10月15日舉行峰會，討論英國脫歐問題。他們一致同意在未來數周繼續與英國談判，尋求達成貿易協議，但同時決定加快準備應對談判破裂的可能。

歐盟成員國領袖發表聯合聲明，呼籲英國為取得共識採取必要措施，並強調英國必須完全遵守之前與歐盟達成的「分手協議」。德國總理默克爾（Angela Merkel）及意大利總理孔特（Giuseppe Conte）等領袖都表示，歐盟希望在「後脫歐時代」與英國建立公平而符合雙方利益的貿易關係，惟歐洲各國不會為此不惜一切。

而愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）在當地國會一個委員會上發言時認為，現時英國與歐盟在漁業權利這個重要議題上的分歧仍然很大，但估計在11月初可以見到邁向共識的曙光，因此相信最終可以達成協議。

另外出席歐盟峰會的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會議開始後不久就離場，她表示其中一名幕僚感染新型冠狀病毒（COVID-19），因此以防萬一，她決定接受隔離，但強調自己對病毒呈陰性反應。

今次亦是馮德萊恩在不足一個月以內再次因疫情而隔離，她在5日於Twitter留言，指她在9月29日出席會議時，其中一名與會者之後證實確診，所以她根據現行法規，自我隔離數天。