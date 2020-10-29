加拿大邊防官員承認誤將孟晚舟手機密碼交給警方

華為副董事長孟晚舟引渡案的聆訊繼續在加拿大展開，孟晚舟的律師指控加拿大邊境服務局拖延逮捕孟晚舟，以對她展開審訊獲取關鍵信息，加拿大邊防官員10月28日否認相關說法，但承認誤把孟晚舟手機密碼交給警方。

加拿大邊防官柯克蘭（Scott Kirkland）是在温哥華機場攔住孟晚舟的加拿大邊境服務局官員之一。柯克蘭10月28日在法庭上作證時稱，他擔心他們盤問孟晚舟的行動會被認為是拖延正當程序。他建議加拿大邊境服務局跳過面談程序，直接確定孟晚舟的身份並將孟晚舟交給加拿大皇家騎警。

柯克蘭表示，加拿大皇家騎警沒有參與攔截孟晚舟，也沒有參與決定如何進行檢查。他還將邊境檢查描述為是為了確定孟晚舟是否入境加拿大的過程，處理諸如她是否參與間諜活動等因素。

孟晚舟引渡案使得中國和加拿大的關係惡化，圖為2020年1月孟晚舟出席引渡聽證會的素描圖（Reuters）

柯克蘭說，在那天早上被吿知之前，他並不知道孟晚舟即將到來，也沒有聽說過她。在一次喝咖啡休息時，一位主管吿訴了他和同事卡特拉加達（Sowsmith Katragadda）對孟晚舟攔截和檢查的行動。

柯克蘭還說，在孟晚舟抵達温哥華機場前，他上網搜索之後知道了孟晚舟的身份，這將是一件大事，他和卡特拉加達都非常驚訝。

孟晚舟抵達後，柯克蘭和卡特拉加達攔截了她，並扣留了她的兩部手機。柯克蘭說，他獲得了孟晚舟這些電子設備的密碼，「我這麼做很正常」。他還透露，他將密碼寫在一張便條上，並將它放在一堆孟晚舟的設備上面。

柯克蘭還稱，檢查完之後，他將孟晚舟的行李和設備交給了加拿大皇家騎警。他不記得有任何關於這張便條的討論，便條最終落在了皇家騎警手中是一個錯誤，他稱「不，這不是我的本意。」

他還說，如果他當時意識到那些，他會將那張便條撕掉，加拿大皇家騎警不應該得到它，他把密碼交給警方是違反隱私法的。

孟晚舟的代表律師則認為，從加拿大邊境服務局攔住孟晚舟到皇家騎警逮捕她的3小時期間存在程序遭濫用的情況，孟晚舟的公民權利為此受到侵犯。

孟晚舟的律師認為，對孟晚舟的處理方式是加拿大邊境服務局和加拿大皇家騎警在美國當局的指示下，為針對她的美國欺詐案收集證據的秘密陰謀的一部分。這個陰謀包括將對她的逮捕推遲3個多小時，以允許邊境官員對她進行訊問，沒收她的電子設備，並獲取密碼交給美國人。