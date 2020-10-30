法國刀手襲擊事件　突尼斯疑兇最近從意大利到當地

法國南部尼斯（Nice）在10月29日發生持刀襲擊事件，造成3死，而且其中一名受害者更遭斬首。疑兇其後被制服，執法部門披露對方身份，並調查襲擊動機。

路透社引述法國警方消息人士指，疑兇是1999年出生的卜拉欣（Brahim Aouissaou），來自北非國家突尼斯。執法部門在他的隨身物品搜獲一本可蘭經、兩部電話和三把刀，其中一把30厘米長的刀就是在行兇時使用。

目前疑兇仍在醫院留醫，情況危殆。法國反恐部門官員表示，疑兇在9月20日從突尼斯乘船抵達意大利蘭佩杜薩島（Lanpedusa），之後在9日抵達巴黎。而在案發前，有閉路電視拍到疑兇現身尼斯火車站，他更換打扮後就步行到400米外的聖母院犯案。

突尼斯的情報部門指疑兇並非在懷疑武裝分子名單上，當局亦會為事件展開調查。

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另外法國反恐部門披露3名死者的遇害情況，指一名60歲女性及55歲男性都被割喉，其中女死者的傷口之深猶如被斬首；而另一名44歲女性雖然負傷離開現場，惟到附近一間餐廳躲避後不治。當地議員及教會表示，男死者為教會司事洛克（Vincent Loques），他遺下兩名孩子。

警方認為疑兇是單獨犯案，市長埃斯特羅西（Christian Estrosi）指對方被槍傷後仍不斷高呼「真主偉大」。