馬哈蒂爾談法國襲擊事件　稱穆斯林有權以眼還眼　Twitter急刪文

法國東南部城市尼斯（Nice）10月29日發生斬首襲擊事件，造成3人死亡及數人受傷；馬來西亞前總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）事發後在Twitter上表示，穆斯林有權殺害數百萬名法國民眾，結果引起公憤，有關帖文其後被刪除。

今年2月下台的馬哈蒂爾在帖文中，提到一名法國老師曾向學生展示先知穆罕默德的諷刺漫畫，之後遭到斬首，馬哈蒂爾表示不認同這種攻擊，但言論自由不包括「侮辱他人」。

馬哈蒂爾又說：「法國人在歷史進程中，殺死了數百萬人，當中很多是穆斯林，穆斯林有權憤怒，並為過去的屠殺而殺害數百萬法國人。（不過）整體而言，穆斯林並未採用『以眼還眼』的法律。穆斯林沒有，法國人亦不應該這樣做。」

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一名男子29日早上約9時持刀闖入尼斯聖母院（Notre-Dame de Nice）教堂大開殺戒，3名死者為2女1男，其中一名據報為70歲的婦人遭斬首，另一名40多歲女子負傷逃出教堂躲避，但最終不幸傷重身亡，還有一名男子相信是教會人員。尼斯市長表示，事件似乎是一宗恐襲案，疑兇在被捕後仍高叫「真主偉大」（Allahu Akbar）。法國同日把全國提升至最高保安警戒級別。