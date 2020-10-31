【新冠肺炎】世衛與中國同業討論疫情　未有赴華調查源頭時間表

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球多個地方反彈，世衛（WHO）10月30日決定維持將疫情列為國際關注的突發公共衛生事件。另外當局同日與中國專家討論疫情，但沒有到當地調查疫情源頭的時間表。

世衛突發事件委員會在29日舉行第五次會議，委員會一致同意疫情仍然構成非常事件、透過國際散播對其他國家的公共衛生風險，以及繼續需要國際協調應對的條件，所以建議維持將疫情列為國際關注的突發公共衛生事件。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）接受建議，同時決定在三個月內再次舉行突發事件委員會會議，他亦感謝委員會的工作。

另外世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）30日表示，由世衛領導的科學家團隊與中國的同業人士舉行首次視像會面，討論聯合調查疫情源頭。他表示期待派遣調查團到當地，但沒有透露實際時間表。

瑞安強調大家身為科學家，都希望可以由最好的科研成果，為疫情起源找到最佳證據，警告難以在「陶醉政治」的環境工作。

他亦表示，現時旅遊算是安全的活動，對健康構成的風險比較低，但並非零風險，因此世衛正研究為各地推出風險管理建議。突發事件委員會主席烏桑（Didier Houssin）認為各地可以增加檢驗病毒取代隔離檢疫，從而促進國際旅遊。

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