【新冠肺炎】西班牙單日確診人數再創新高　當局實施半年緊急狀態

西班牙的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未有緩和，當局10月29日決定實施全國緊急狀態令至2021年5月初，容許各地方政府決定是否宵禁和限制旅遊，務求阻止疫情進一步擴散。

馬德里中央政府獲足夠支持，可以在國會通過延長緊急狀態令至5月9日。衛生部長薩爾瓦多（Salvador Illa）在國會上表示，留意到民眾經過多個月後出現抗疫疲勞，理解他們沒法與親朋好友見面的情況，但強調現時並非放寬之時，警告未來日子仍會非常艱辛。

該緊急狀態令賦予地方政府權力自行制定抗疫措施，例如首都馬德里希望只在長周末禁止民眾出入當地，不過加泰羅尼亞則與其他地區決定禁止出入當地最少15天，另外加泰地區的衛生官員認為，關閉戲院及酒吧等措施是確保醫療系統不再受壓。

西班牙在29日新增23.580人確診，再次打破單日新高，全國至今有1,160,083人受感染，首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，實際確診人數可能有300萬或以上。

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