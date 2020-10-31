美國大選2020｜特朗普及拜登分別到中西部造勢　繼續針鋒相對

美國大選2020進入最後直路，兩位總統候選人、現任總統特朗普（Donald Trump）和民主黨的拜登（Joe Biden）10月30日到中西部多個州份拉票，並繼續就疫情問題隔空交火。

特朗普30日一口氣在威斯康星、明尼蘇達州及密歇根州舉行造勢集會。他離開白宮前表示，考慮在白宮，而不是在他位於華盛頓的酒店舉辦大選之夜集會。《紐約時報》同日報道，特朗普取消在華盛頓特朗普國際酒店舉辦派對的計劃，指當地的抗疫措施「瘋狂」。

他之後向威斯康星州的支持者表示，美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情正在扭轉，指疫苗很快會世，同時批評拜登為控制疫情支持封鎖政策的立場，指對方準備實施封城，「想把所有人都關起來」，另外更嘲笑拜登花了大部分競選言論在疫情上。

拜登同日亦分別到訪威斯康星州、明尼蘇達及艾奧瓦州，是他競選活動中最繁忙的一天。他在Twitter回應特朗普稱他會封城的嘲諷，強調自己關閉的目標並非全國和經濟，而是新型冠狀病毒。

拜登走訪三個中西部州份後，31日會轉到密歇根州，並與舊拍檔、前總統奧巴馬（Barack Obama）一同出席競選集會，之後在11月2日到出生地賓夕法尼亞州作最後拉票。