【新冠肺炎】英國據報擬實施全國封鎖措施　比利時再度「封城」

歐洲自爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來，迄今已有超過千萬人受感染。多國面臨第二波疫情，繼德國和法國後，比利時10月30日宣布再次「封城」。英國《泰晤士報》同日報道，英國可能自11月4日起實施全國封鎖措施。

法國媒體統計數據顯示，截至格林威治標準時間10月30日下午4時30分，歐洲確診病例突破1,000萬宗，疫情嚴重程度在全球各大洲排名第3，僅次於拉丁美洲及加勒比地區的1,120萬宗，及亞洲的1,050萬宗。歐洲染疫死亡人數達27.5萬人，超過美加的23.9萬人。

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《泰晤士報》報道，首相約翰遜（Boris Johnson）考慮實施全國封鎖限制措施，預計11月1日召開記者會公布新措施，生效日期為4日至12月1日。根據新措施，只有必要商店和教育場所維持開放。不過報道引述政府知情人士指，對於新措施，政府目前未有最終決定。

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）宣布再次採取嚴格的封鎖措施，11月2日至12月13日，所有非必要商店需關閉，超級市場只准出售必要商品，邊境雖維持開放，但不建議跨國旅行。