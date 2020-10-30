法國封城前夕民眾擠超市搶厠紙意粉　萬人逃離巴黎致交通大擠塞

法國未能減慢新冠肺炎（COVID-19）疫情散播，10月29日再增約4.7萬宗新病例，政府決定自10月30日午夜起全國封城一個月，以控制疫情。國民在封城期間不得隨意外出，結果有數以萬計民眾趕在封城前夕逃離巴黎，導致交通大擠塞，出現長長車龍。全國也有大批民眾趕到超級市場購買意粉和厠紙，多間運動店舖的瑜伽墊賣光。

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英國廣播公司（BBC）30日引述當地媒體報道，很多巴黎人已離開他們在首都較狹小的居所，前往郊外準備渡過封城日子，10月29日當晚有數以萬計民眾「逃離」巴黎，導致首都周圍交通大擠塞，報道稱，在巴黎大區（Île-de-France）累計的車龍路段在29日晚上稍早時估計達到700公里。

↓法國網民在Twitter上載巴黎大塞車的影片

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl — Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020

法國民眾在封城前外出到超級市場搶購，以準備應付1個月的幽禁生活。意粉和厠紙等必需品及影印機墨水和電子設備等居家工作用品的需求量大，同時法國很多運動商店的瑜伽墊都缺貨。

有人趁着最後一晚「自由之夜」，與親人和朋友在酒吧和餐廳關門前狂歡，也有不少民眾到美髮院門外排隊剪髮。