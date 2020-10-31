美國大選2020｜搖擺州捲法律訴訟　延長郵寄選票期限裁決相矛盾？

美國大選2020｜美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，不少選民選擇透過郵寄選票履行公民責任，減低於票站投票時傳播病毒的風險。不過疫情等因素導致派遞需時較長，個別州份提出延長截票期限，引起法律訴訟。不過並非所有案件都得到同一種的結果。

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威斯康星州：否決延長截票期限

威斯康星州的聯邦地區法院容許點算選舉日後六日內收到的選票，不過聯邦巡迴上訴法院駁回裁決。聯邦最高法院10月26日維持原判，意味威斯康星州的郵寄選票必須於選舉日或之前送抵。

首席大法官羅伯茨（John Roberts）解釋，州立法機關表明不容許延長截票期限，聯邦地區法院於臨近選舉時作出干預，並侵擾州立法過程，等同表明法院立場，聯邦法院不應該於臨近選舉時干預修改州選舉規則。

賓夕法尼亞州：截票期限延長三日

賓夕法尼亞州的訴訟結果卻看似跟威斯康星州得出完全相反的結果。賓夕法尼亞州的最高法院容許點算選舉日後三日內收到的選票，共和黨要求聯邦最高法院介入。不過今次羅伯茨則聯同三位自由派大法官維持州最高法院的原判。

為什麼兩宗案件得出看來互相矛盾的裁判？兩者分別在於，威斯康星州訴訟是來自聯邦法院，賓夕法尼亞州訴訟是來自州法院。羅伯茨指出，賓夕法尼亞州的裁決意味州法院有權將自己的憲法應用於選舉規則。

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北卡羅來納州：截票期限延長九日

州立法機關原本決定延長截票期限三日，但後來州選舉委員會決定容許延長九日，作為訴訟的和解。聯邦上訴法院容許有關決定，聯邦最高法院後來也維持原判。

明尼蘇達州：否決延長截票期限

聯邦巡迴上訴法院裁定，明尼蘇達州計劃點算選舉日後收到的選票，屬於違法。裁決指出，不論用意有多適當，州行政官員沒有權改寫州選舉規則。法院將案件發還較低級的法院，並指示要求選舉官員將選舉日後收到的選票和其他選票分開。州務卿考慮上訴至聯邦最高法院。

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