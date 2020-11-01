【新冠肺炎】奧地利11月3日起實施宵禁　英格蘭擬封城至12月初

歐洲的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未有緩和，多國都再次實施封城等抗疫措施。奧地利政府10月31日宣布再次封城，而英國亦準備限制英格蘭地區民眾的活動。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）宣布，當地由11月3日起重新封城，並推出一連串抗疫措施，包括在晚上8時至翌日早上6時實施宵禁、餐廳只可提供外賣、商務人士以外禁止入住酒店等。不過工業、商店和小學則如常開放，大學和中學則改為網上授課。

庫爾茨表示，政府會向受影響的商界提供補貼，並延長保就業計劃。他指出政府目標在12月逐步放寬限制。

英國的情況同樣嚴峻，當地在31日新增21,915宗個案，總確診人數突破100萬大關。而從1月31日出現首宗病例後，至今共有1,011,660人受感染。英國廣播公司（BBC）及ITV等傳媒報道，首相約翰遜（Boris Johnson）會在同日較後時間宣布英格蘭地區封城一個月至12月2日。

消息指約翰遜會下令除了出售必需品的店舖外，其餘一律須暫停營業，學校和法院則維持開放。另外民眾亦不應在室內舉行聚會。

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