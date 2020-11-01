美軍尼日利亞執行任務　救出一名被綁架公民

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美國國防部10月31日證實，美軍日前在西非國家尼日利亞執行任務，救出一名在鄰國尼日爾（Niger）遭武裝份子綁架的美國公民。

國防部的聲明指，事主瓦爾頓（Philipe Nathan Walton）27日清晨在尼日爾南部一個農場遭到綁架，要求事主的父親繳交贖金。美軍之後出動救出事主，並交由國務院照顧，現時已經返回當地。而任務中並沒有美軍人員傷亡。

尼日爾一名地方官員日前向美聯社表示，綁匪要求住在附近的事主父親交出贖款，但美國官員指整個過程中並沒有付出任何金額。華府官員亦指，沒有證據顯示事件涉及恐怖主義，但憂慮瓦爾頓或可能遭移交至其他恐怖組織手上，導致事件陷入膠著狀態。

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter讚揚美軍特種部隊的表現，他曾多次承諾華府會專注於拯救遭海外武裝組織綁架的美國人質。除了瓦爾頓，在10月有另外3名美國人獲釋，包括兩名遭親伊朗也門武裝組織扣押的人質，另一人則在阿曼獲釋，換取釋放大約250名胡塞武裝份子。

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