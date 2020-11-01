美軍尼日利亞執行任務　救出一名被綁架公民

美國國防部10月31日證實，美軍日前在西非國家尼日利亞執行任務，救出一名在鄰國尼日爾（Niger）遭武裝份子綁架的美國公民。

國防部的聲明指，事主瓦爾頓（Philipe Nathan Walton）27日清晨在尼日爾南部一個農場遭到綁架，要求事主的父親繳交贖金。美軍之後出動救出事主，並交由國務院照顧，現時已經返回當地。而任務中並沒有美軍人員傷亡。

尼日爾一名地方官員日前向美聯社表示，綁匪要求住在附近的事主父親交出贖款，但美國官員指整個過程中並沒有付出任何金額。華府官員亦指，沒有證據顯示事件涉及恐怖主義，但憂慮瓦爾頓或可能遭移交至其他恐怖組織手上，導致事件陷入膠著狀態。

Last night, our Country’s brave warriors rescued an American hostage in Nigeria. Our Nation salutes the courageous soldiers behind the daring nighttime rescue operation and celebrates the safe return of yet another American citizen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2020

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter讚揚美軍特種部隊的表現，他曾多次承諾華府會專注於拯救遭海外武裝組織綁架的美國人質。除了瓦爾頓，在10月有另外3名美國人獲釋，包括兩名遭親伊朗也門武裝組織扣押的人質，另一人則在阿曼獲釋，換取釋放大約250名胡塞武裝份子。