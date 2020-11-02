美國大選2020｜特朗普支持者汽車遊行現車龍　拜登全國民調仍領先

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者周日（11月1日）在侯斯頓（Houston）發起汽車遊行，車龍估計超過11公里，導致當地出現嚴重交通擠塞。

圖為11月1日，三名有份參與侯斯頓汽車遊行的女子力撐特朗普。（Facebook圖片）

汽車遊行是由特朗普在德克薩斯州（Texas）支持者發起，侯斯頓警察局長阿塞韋多（Art Acevedo）呼籲民眾避免接近遊行路線，「我們只想保障市民安全，因為那裏（遊行路線）有上千架車輛會來回行駛。」

Kirby and 610 https://t.co/LrRKewyqUE — Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) November 1, 2020

另外，根據美國《全國廣播公司》（NBC）及《華爾街日報》（The Wall Street Journal）所公布的一項最新民調顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在全國的支持度，以10個百分點領先爭取連任的總統特朗普。有關調查是在10月29日至31日進行，拜登的支持率在12個關鍵州超過51%，佔6個百分點優勢；在受訪黑人選民當中，87%支持拜登，5%支持特朗普；另外，51%白人受訪者支持特朗普，45%支持拜登，而沒有大學學位的白人受訪者則有58%支持特朗普。