美國大選2020｜共和黨指免落車投票違法　德州10萬票應作廢

美國大選2020臨近，法律爭議愈多，議題亦已從郵寄投票擴展至投票方式。有共和黨人入稟法院，指控德州（Texas）侯斯敦地區（Houston）官員允許選民駕車到票站並在車上為2020年美國大選投票，是違法行為。地方法官哈寧（Andrew Hanen）11月2日安排緊急聽證會，以裁定官員的決定是否違法，以及選民採用免下車方式投下的逾10萬票是否要作廢。

保守派社運人士霍茨（Steve Hotze）及德州眾議員托特（Steve Toth）10月28日入稟法院，他們指控哈里斯縣（Harris County）縣書記官、民主黨籍的霍林斯（Chris Hollins）批准選民在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，以免落車投票取代到走進站票內投票的做法，超出憲法賦予他的權力。

他們要求法院判以違反德州選舉法規方式投下的票為廢票，及在判決出爐前，保留涉事10個免下車投票站的選票記憶卡，先不要點算當中的選票。

多個民主黨組織，包括民主黨國會競選委員會（Democratic Congressional Campaign Committee）也在10月30日批評原告的要求完全不合理。委員會稱，選民在官員批准下免落車投票、德州最高法院也已批准這種投票方式可繼續，原告在這情況下要求這批選票作廢，是令德州選舉陷入混亂。